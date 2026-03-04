Игрока «Манчестер Юнайтед» отстранили за гомофобное оскорбление

Флетчер во время октябрьского матча молодежных команд назвал одного из соперников из «Барнсли» «мальчик-гей» и получил удаление («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Он отбыл два матча дисквалификации сразу и потом получил еще четыре (не касается первой команды МЮ). Также он принес извинения и заплатит штраф в размере £1500 ($2000).