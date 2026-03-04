Игрока «Манчестер Юнайтед» отстранили за гомофобное оскорбление

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и юношеской сборной Англии Джека Флетчера в общей сложности на шесть матчей за гомофобное оскорбление соперника, пишет Би-би-си.
Флетчер во время октябрьского матча молодежных команд назвал одного из соперников из «Барнсли» «мальчик-гей» и получил удаление («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Он отбыл два матча дисквалификации сразу и потом получил еще четыре (не касается первой команды МЮ). Также он принес извинения и заплатит штраф в размере £1500 ($2000).
Флетчер сказал, что его слова были реакцией на замечания соперника о нем и его семье, а также что тот футболист наступил ему на ахиллово сухожилие.
Джек Флетчер — сын пятикратного чемпиона Англии в составе МЮ Даррена Флетчера. В том же матче участвовал и брат-близнец Джека Тайлер.
Джек Флетчер провел три матча в чемпионате Англии в этом сезоне.