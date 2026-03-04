Лионелю Месси присвоили первый индекс

Судя по данным CIES, в качестве релевантных матчей она сочла те, что Лионель Месси провел в 2025 году за «Интер Майами» в двух турнирах — чемпионате MLS, который его клуб впервые выиграл, а также Кубке лиги, хотя в нем наряду с командами из США играют мексиканские. В общей сложности их было 38. В этих встречах Месси забил 37 мячей и отдал 22 голевые передачи. Правда, Transfermarkt уверен, что результативных пасов у него даже немного больше. Но подобные расхождения в интерпретации этого показателя не так уж редки и в данной ситуации не играют существенной роли. В любом случае и по голам, и по пасам Месси делит позицию на верхушке рейтинга с французскими звездами «Реала» и «Баварии» — Килианом Мбаппе и Майклом Олисе. Мбаппе младше аргентинца на 11 лет, а Олисе — на 14. Ближайший преследователь Месси по сумме действий — одноклубник Олисе англичанин Гарри Кейн — отстал на 17 очков. Кейн — ветеран, но на фоне живой легенды в свои 32 года смотрится спортсменом в самом соку.