«Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. «Сити» дважды вел в счете благодаря мячам Антуана Семеньо (31-я минута) и Родри (62). У гостей отличились Морган Гиббс-Уайт (56) и Эллиот Андерсон (76).
«Манчестер Сити» (60) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на 7 очков отставая от лидирующего «Арсенала», который обыграл «Брайтон» со счетом 1:0. У «горожан» есть матч в запасе. «Ноттингем Форест» (28) занимает 17-е место.
В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 14 марта. «Ноттингем Форест» на следующий день примет «Фулхэм».
Хосеп Гвардиола
Витор Перейра
Антуан Семеньо
(Райан Шерки)
31′
Родри
(Райан Аит Нури)
62′
Морган Гиббс-Уайт
(Игор Жезус)
56′
Эллиот Андерсон
(Каллум Хадсон-Одои)
76′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
20
Бернарду Силва
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
9
Эрлинг Холанн
21
Райан Аит Нури
77′
45
Абдукодир Хусанов
10
Райан Шерки
82′
26
Савио
47
Фил Фоден
77′
11
Жереми Доку
26
Матц Селс
90+4′
23
Жаир Кунья
5
Мурильо
60′
31
Никола Миленкович
63′
34
Ола Айна
6
Ибраим Сангаре
45+1′
8
Эллиот Андерсон
3
Неко Уильямс
90′
4
Морату
19
Игор Жезус
79′
9
Тайво Авонийи
16
Николас Домингес
63′
7
Каллум Хадсон-Одои
10
Морган Гиббс-Уайт
90′
22
Райан Йейтс
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти