Действующие игроки массово покупают доли в футбольных клубах. К тренду примкнул даже Роналду

Отличаются разве что причины выбора той или иной команды. Криштиану вот подался в Андалусию, потому что клубом владеет компания SMC Group из Саудовской Аравии — все-таки переход в «Аль-Наср» изначально вряд ли привлекал легенду исключительно с точки зрения ударов по мячу. А Мбаппе вложился в «Кан», потому что в детстве провел немного времени в его академии. Иногда инициатором сделок вовсе становятся не футболисты — «Суонси», к примеру, убеждал Модрича инвестировать в себя. Настолько проблемная организация нуждалась во влиятельном покровителе.