Действующие игроки массово покупают доли в футбольных клубах. К тренду примкнул даже Роналду

Каждый профессиональный футболист с детства ведет необычную жизнь, в которой от него по большей части требуется только тренироваться и играть. Поэтому многие игроки, да и спортсмены в целом, не особо задумываются о вещах, наполняющих рутину среднестатистических людей, — быт, любое планирование, логистические вопросы.
В итоге часто получается, что после завершения карьеры образовывается объемная пустота. Из-за этого и заканчивать страшно. Далеко не все в силах найти ответ на вопрос: «Что теперь делать?». Самые популярные варианты — тренировать, работать в структуре клуба, заниматься сторонним бизнесом, инвестировать, выступать экспертом в медиа.
Но в последнее время список пополнился еще одной опцией, которая, впрочем, в какой-то степени объединяет предыдущие, — стать владельцем футбольной команды. Конечно, подобные случаи были и раньше. Бекхэм, например, еще в середине 2000-х выгодно уехал в МЛС и получил возможность крайне дешево купить франшизу в местной лиге. Так впоследствии родился «Интер Майами». Или бразилец Роналдо — в 2018 году он приобрел 51% акций «Вальядолида». В общем, сама практика не новая.
Но сейчас ситуация слегка изменилась. Доли в клубах выкупают действующие игроки. В конце февраля шума навела новость о Криштиану, который завладел 25 процентами акций «Альмерии». И если обычно португалец задает тренды, то здесь он примкнул к и без того увесистому перечню. Н’Голо Канте с 2023 года владеет бельгийским «Эксельсиор Виртон», Тибо Куртуа недавно стал хозяином «Ле-Мана». Джейми Варди — «Рочестер Райнос», Винисиус Жуниор — «Алверк», Лука Модрич — «Суонси», Килиан Мбаппе — «Кан», Садио Мане — «Бурж 18», Серхио Рамос — «Севилья» (пока неофициально). И так далее, и далее, и далее.
Все вышеперечисленные примеры максимально свежи, речь о последних нескольких годах, а в некоторых случаях и месяцах. В чем заключается выгода клубов, предельно ясно. Когда на вершине иерархии появляется популярный и богатый человек, еще и с опытом успеха внутри индустрии, открываются большие финансовые и стратегические перспективы.
«Мне давно хотелось вносить вклад в развитие футбола вне поля. “Альмерия” — клуб с прочным фундаментом и очевидным потенциалом для роста. С нетерпением жду начала работы с руководством, чтобы поучаствовать в следующем этапе развития команды», — прокомментировал сделку пятикратный обладатель «Золотого мяча». Криштиану действовал максимально своевременно — андалусийцы с самым дорогим составом в Сегунде идут на третьем месте и претендуют на возвращение в высший дивизион.
В принципе, португальца можно считать идеальной иллюстрацией мотивов таких покупок. Это в первую очередь желание оставаться в футболе вне зависимости от игровой карьеры, продолжая в нем зарабатывать и иметь заметное влияние. Европейские медиа, рассуждая о приходе Роналду в «Альмерию», жирно подчеркивают, что проект повысил уровень собственных амбиций и заодно обзавелся особенным вниманием в спортивной вселенной.
Отличаются разве что причины выбора той или иной команды. Криштиану вот подался в Андалусию, потому что клубом владеет компания SMC Group из Саудовской Аравии — все-таки переход в «Аль-Наср» изначально вряд ли привлекал легенду исключительно с точки зрения ударов по мячу. А Мбаппе вложился в «Кан», потому что в детстве провел немного времени в его академии. Иногда инициатором сделок вовсе становятся не футболисты — «Суонси», к примеру, убеждал Модрича инвестировать в себя. Настолько проблемная организация нуждалась во влиятельном покровителе.
Мы давно привыкли, что великие игроки уходят на бровку и приступают к тренерской деятельности, этому уже никто не удивляется. Вполне вероятно, скоро сопоставимое количество звезд прошлого засядет в президентских ложах самых разных стадионов. Причем схема выгодная для всех ее участников, даже если значимых успехов добиться не выйдет. Богатые экс-спортсмены вкладывают по своим меркам не слишком серьезные деньги, а командам выпадает шанс подняться за счет фигуры одного из владельцев.