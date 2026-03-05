Экс-тренер «Монако» возглавил бразильский «Фламенго»

Жардим сменил на посту главного тренера «Фламенго» Филипе Луиса, уволенного на этой неделе после победы со счетом 8:0 над «Мадурейру» в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро. В текущем сезоне «Фламенго» уступил «Коринтиансу» в Суперкубке Бразилии и аргентинскому «Ланусу» в Кубке Южной Америки.