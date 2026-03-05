Экс-тренер «Монако» возглавил бразильский «Фламенго»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» объявил в соцсети Х о назначении португальца Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.
Новый тренер подписал контракт до декабря 2027 года. В его штаб вошли помощники Антонио Виейра, Жозе Баррос и Диого Диаш.
Жардим сменил на посту главного тренера «Фламенго» Филипе Луиса, уволенного на этой неделе после победы со счетом 8:0 над «Мадурейру» в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро. В текущем сезоне «Фламенго» уступил «Коринтиансу» в Суперкубке Бразилии и аргентинскому «Ланусу» в Кубке Южной Америки.
Жардиму 51 год. Прежде он возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», греческий «Олимпиакос», «Монако», саудовский «Аль-Хиляль», «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Айн» из ОАЭ, катарский «Аль-Райян» и бразильский «Крузейро». В сезоне-2016/17 Жардим привел «Монако» к победе в чемпионате Франции.