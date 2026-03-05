Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.28
X
4.91
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.02
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2

Экс-тренер «Монако» возглавил бразильский «Фламенго»

Экс-тренер «Монако» Жардим возглавил бразильский «Фламенго».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» объявил в соцсети Х о назначении португальца Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.

Новый тренер подписал контракт до декабря 2027 года. В его штаб вошли помощники Антонио Виейра, Жозе Баррос и Диого Диаш.

Жардим сменил на посту главного тренера «Фламенго» Филипе Луиса, уволенного на этой неделе после победы со счетом 8:0 над «Мадурейру» в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро. В текущем сезоне «Фламенго» уступил «Коринтиансу» в Суперкубке Бразилии и аргентинскому «Ланусу» в Кубке Южной Америки.

Жардиму 51 год. Прежде он возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», греческий «Олимпиакос», «Монако», саудовский «Аль-Хиляль», «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Айн» из ОАЭ, катарский «Аль-Райян» и бразильский «Крузейро». В сезоне-2016/17 Жардим привел «Монако» к победе в чемпионате Франции.