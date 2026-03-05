Ричмонд
В школе ПСЖ надеются организовать вылет юных футболистов из Катара 8−9 марта

Однако окончательное подтверждение зависит от работы авиасообщения.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вылет из Катара юных игроков московской футбольной школы по франшизе французского «Пари Сен-Жермен» запланирован на 8—9 марта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор школы Евгений Леснов.

Ранее ТАСС сообщал, что порядка 100 воспитанников школы не могут вернуться из Катара в Москву.

«Мы ожидаем подтверждение окончательных дат вылета после стабилизации расписания авиакомпаний и открытия воздушного пространства. Предварительно группа рассматривает вылет 8—9 марта, однако окончательное подтверждение зависит от работы авиасообщения», — сказал Леснов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.