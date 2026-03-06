Инсайдер назвал причину, по которой Флик может покинуть «Барселону» этим летом

Отмечается, что немецкий специалист сейчас счастлив в клубе и хочет продлить сотрудничество как можно дольше, но с одним условием — если у руля клуба останется Жоан Лапорта.
Флик видит свое будущее в испанской команде только под руководством Лапорты. Он хочет вместе с ним продолжать строить проект.
Если Лапорту не переизберут на пост президента клуба 15 марта, то немец может покинуть «Барсу» либо этим летом, либо по истечению срока текущего контракта.
Действующее соглашение немца с каталонцами рассчитано до июня 2027 года.