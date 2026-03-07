Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.03
П2
2.77
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.12
П2
1.59
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.73
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.90
П2
1.96
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.39
П2
6.82
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.10
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.86
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.90
П2
1.87
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.46
П2
2.07
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Головину надоело играть против Сафонова

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что ему надоело играть против голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: Спорт-Экспресс

6 марта монегаски обыграли парижан со счетом 3:1 в рамках 25-го тура Лиги 1. Головин стал автором победного мяча.

Это была уже четвертая встреча команд в этом сезоне. Ранее «Монако» уступил в первом круге чемпионата Франции (0:1). Также команды встречались в стыках Лиги чемпионов-2025/26, где по сумме двух игра дальше прошел «ПСЖ» (3:2, 2:2).

 — Каково вообще играть против сокомандника по сборной, забивать ему?

— Надоело. Частенько мы с ними играем, если честно, — ответил Головин Okko.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, 25-й тур
6.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Монако
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Статистика
ПСЖ
Монако
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
5
6
Угловые
7
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти