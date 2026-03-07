Головину надоело играть против Сафонова

6 марта монегаски обыграли парижан со счетом 3:1 в рамках 25-го тура Лиги 1. Головин стал автором победного мяча.
Это была уже четвертая встреча команд в этом сезоне. Ранее «Монако» уступил в первом круге чемпионата Франции (0:1). Также команды встречались в стыках Лиги чемпионов-2025/26, где по сумме двух игра дальше прошел «ПСЖ» (3:2, 2:2).
— Каково вообще играть против сокомандника по сборной, забивать ему?
— Надоело. Частенько мы с ними играем, если честно, — ответил Головин Okko.
Футбол, Франция, 25-й тур
6.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Монако
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Статистика
ПСЖ
Монако
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
5
6
Угловые
7
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти