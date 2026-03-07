Гравенберх продлил контракт с «Ливерпулем»

«Я чувствую себя очень, очень хорошо. Я очень горжусь тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Так что я действительно рад, что смогу остаться здесь еще на много лет. Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба и тренера. Мне было легко принять решение. Моя семья тоже здесь счастлива. Мы здесь уже почти три года, так что я уже все знаю, рад, что нахожусь здесь», — заявил Гравенберх.