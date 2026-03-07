Ричмонд
Гравенберх продлил контракт с «Ливерпулем»

Футболист сборной Нидерландов Гравенберх продлил контракт с «Ливерпулем».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх продлил контракт с «Ливерпулем», сообщается на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что новое соглашение 23-летнего игрока с «Ливерпулем» носит долгосрочный характер. По информации журналиста Фабрицио Романо, оно рассчитано до 2032 года.

«Я чувствую себя очень, очень хорошо. Я очень горжусь тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Так что я действительно рад, что смогу остаться здесь еще на много лет. Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба и тренера. Мне было легко принять решение. Моя семья тоже здесь счастлива. Мы здесь уже почти три года, так что я уже все знаю, рад, что нахожусь здесь», — заявил Гравенберх.

Полузащитнику 23 года. Он выступает в составе «Ливерпуля» с сентября 2023 года и выиграл с клубом чемпионат Англии и Кубок английской лиги. Всего в его активе 123 матча за «Ливерпуль» и восемь голов.

До перехода в английскую команду он представлял амстердамский «Аякс» и мюнхенскую «Баварию». Также на счету Гравенберха 24 матча и один гол в составе сборной Нидерландов.