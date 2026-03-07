Ричмонд
Сафонов: каждый матч для «ПСЖ» будет решающим после поражения от «Монако»

Сафонов: каждый матч для парижан будет решающим после поражения от «Монако».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что каждый матч чемпионата Франции по футболу для парижан будет решающим после поражения от «Монако».

В пятницу «ПСЖ» дома уступил «Монако» со счетом 1:3 в матче 25-го тура чемпионата Франции. Парижский клуб с 57 очками по-прежнему возглавляет таблицу Лиги 1, ближайший преследователь — «Ланс» имеет 53 очка и матч в запасе.

«Раз уж я взялся писать свои мысли после матчей, то неправильно это делать только в комфортные моменты. Поэтому вот мое видение на вчерашнее поражение: неприятно, даже очень. Буквально в прошлом матче создали себе комфортный задел и сразу же воспользовались своим правом на ошибку. Явно не этого мы желали и не об этом думали. Но сейчас наша реальность такова: мы должны побеждать в каждом матче не только с точки зрения ментальности победителя, но и с точки зрения турнирной таблицы. В регулярном чемпионате для нас теперь каждый матч — финал», — написал Сафонов в личном Telegram-канале.

«А вот в Лиге чемпионов мы только на пути к заветной цели. Так что дальше нас ждут две встречи против “Челси”. Начинаем 11-го числа дома. Должно быть суперинтересно», — добавил спортсмен.

Сафонову 27 лет, он вышел в стартовом составе парижан в девятой игре подряд. Всего в текущем сезоне спортсмен провел 13 матчей, в пяти из которых сохранил ворота сухими.

