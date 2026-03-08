Евросуббота: 50 голов Ямаля, победное поздравление Спаллетти от «Юве» и новое поражение «Ньюкасла» от «Сити»

«Марсель» приехал в Тулузу всего через три дня после того, как гостившие на «Велодроме» фиолетовые выбили провансальцев из Кубка Франции. У гостей снова лучшими были те, кто выделялся в среду. Игор Пайшао убежал от защитников после заброса по флангу и выдал пас под удар Гринвуду. Как оказалось — победный. Причем англичанин стал лишь вторым с 1949 года футболистом, который забивает не менее 15 мячей в двух первых сезонах за «Марсель» (21 и 15). Успех Мейсона позволил взять реванш. Полноценным его, конечно, не назовешь, ведь шансы на трофей потеряны. Однако команда Хабиба Бея продолжает сражаться за третье место и прямую путевку в ЛЧ. Как минимум до воскресенья она обошла «Лион» и ждет ответа главного конкурента.