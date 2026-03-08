Евросуббота: 50 голов Ямаля, победное поздравление Спаллетти от «Юве» и новое поражение «Ньюкасла» от «Сити»

Англия: «Мансфилд» и «Рексем» напрягли грандов
07 мар 15:15 Мэнсфилд — Арсенал 1:2
В первой с 1929 года встрече с «Мансфилдом» против «Арсенала» были сумасшедший настрой команды из третьего дивизиона и качество поля. На таком газоне и комбинировать было проблематично, и риск получения травм повышался. В итоге Микелю Артете пришлось вынужденно снимать с игры Троссара и Калафьори. А 16-летний Салмон ошибся в передаче, после чего Москера слишком пассивно сыграл против Эванса, да и Кепа тоже не выручил.
Так «Мансфилд» сравнял счет, ответив на гол Мадуэке. Нони показал, что такое разница в классе, дважды пробив в одной атаке. Первый удар остановил голкипер, но подбор остался за Мартинелли, после паса которого Мадуэке попал в верхний угол. Потом «канониры» губили свои моменты. Прекрасное соло Доумана остановил вратарь. В контратаке «5 в 2» (!) защитник головой блокировал на ленточке удар Габриэла Жезуса. И только Эзе, получив мяч от Нергора, сыграл безупречно и выстрелил в верхний угол. Этот гол и решил судьбу матча.
«Арсенал» одержал рекордные в эпоху Артеты 35 побед за сезон, а также стал третьей после «Баварии» и «Барселоны» командой, которая преодолела отметку в 100 забитых мячей. Прекрасные цифры плюс выход в четвертьфинал Кубка Англии, однако потеря двух игроков на решающей части сезона — слишком болезненный удар для «канониров».
07 мар 20:45 Рексем — Челси 2:4
Большие ожидания были от игры в Уэльсе. Клуб-сенсация, которым владеют голливудские звезды Райан Рейнолдс и Роб Макэлхенни, против статусного и амбициозного «Челси». Понятно, кто был фаворитом, но сразу после того, как режиссеры трансляции показали колоссальный перевес синих во владении (74 процента времени), «красные драконы» показали, что сами по себе данные цифры ничего не значат. Главное — эффективность. Ее продемонстрировали запустивший мяч вперед от собственной штрафной Дойл, а также умчавшийся с центра поля от двух защитников Смит.
Построенный в XIX веке «Рейскорс Граунд» сошел с ума от счастья, но незадолго до перерыва испытал жуткое разочарование. Удар Гарначо с острого угла не должен был стать голевым, однако отбивший мяч с линии Томасон попал в собственного голкипера и стал фактическим виновником автогола. Но в целом болельщики могли гордиться игрой «Рексема». Хозяева смотрелись достойно и конкурентоспособно. Свой второй гол они снова заслужили, и это выглядело красиво. Подача углового завершилась ударом Уиндасса с подбора, а полет мяча эффектно подкорректировал пяткой Дойл. Получился новый взрыв эмоций, который дал огня насыщенной концовке основного времени.
Чуть-чуть точности хозяевам. Немного удачи синим, когда «Рексем» спасла перекладина. Могло обойтись без овертайма, однако пришлось играть еще полчаса, и тут класс гостей сказался. Гарначо, за грубый фол на котором ранее удалили Добсона, забил уже без помощи соперника. Но главное для хозяев разочарование было впереди. Их третий гол за несколько минут до финального свистка отменили из-за офсайда. Там при подаче корнера оказался Брант, в направлении которого сбросил мяч Мур. Зато Жоао Педро сделал все по правилам. «Челси» идет дальше, а «Рексем» еще больше поднял свой рейтинг. Теперь его сильнее будут ждать в АПЛ.
07 мар 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити 1:3
«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сошлись лицом к лицу в пятый раз в нынешнем сезоне. «Сороки» выиграли дома первую встречу в АПЛ (2:1), после чего «горожане» забрали три игры — в Кубке лиги (2:0, 3:1) и во втором круге чемпионата (2:1). Само собой, команда Эдди Хау на родном «Сент-Джеймс Парк» стремилась поквитаться за накопившиеся обиды. И если от быстрого гола гостей спас выбивший мяч из пустых ворот Гонсалес, то следующая атака получилась образцовой. Тонали вспорол оборону пасом на Барнса, и вывалившийся слева на ворота Харви неотразимо пробил в дальний угол.
Однако следующий отрезок остался за командой Хосепа Гвардиолы. Она тоже наиграла минимум на пару голов, но забила один. Неудачником стал не попавший в дальний угол Рейндерс. Зато Савиньо даже не пришлось бить — после фирменного прохода Доку и прострела в район дальней штанги мяч отлетел в сетку от бразильского вингера. А в начале второго тайма оборону хозяев вскрыли уже справа, где подключение Матеуса Нунеса закончилось тем, что мяч срикошетил на ногу едва не порвавшего сетку Мармуша. И он же добил «Ньюкасл» уже с дальней дистанции. Получается, это Гвардиола методично мстит за ноябрьское поражение.
Испания: репетиция кубкового финала
Не сыграв в середине недели ни минуты в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, Арсен Захарян и в Мадриде начал игру на скамейке запасных. Оттуда он наблюдал за насыщенным дебютом с обменом голами к 9-й минуте. Серлот отличился после вброса аута и скидки Хименеса, благодаря которой удалось с лета вколотить мяч под перекладину. А в ответ Солер, приняв перед штрафной передачу Сучича, вторым касанием пробил в ближний верхний угол. Однако после этого два кубковых финалиста сбросили обороты, хотя в первом тайме ближе ко второму голу были «матрасники», у которых имелся лишний день на восстановление.
Время Захаряна наступило на 65-й минуте, и он, толком не вступив в игру, мог стать свидетелем пропущенного гола. До этого гостей простил Серлот, а теперь — запустивший мяч на трибуну из убойной позиции Нико Гонсалес. Впрочем, следующий шанс аргентинец использовал, так как все для него сделал Гризманн. Француз, отложив переезд в МЛС до лета, выдал шикарный пас пяткой. Но ликовал «Метрополитано» недолго — до вновь восстановившего равновесие выстрела Ойярсабаля. И все-таки чаша весов качнулась в пользу красно-белых — Гонсалес забил вновь, замкнув подачу Руджери. Продолжение — в финале Кубка.
Матчу на «Сан-Мамес», который начался с обмена яркими атаками, не хватало забитых мячей. Возможно, ритм несколько сбила травма Унаи Гомеса. Один из главных баскских талантов после единоборства на фланге неудачно оступился и повредил колено, после чего покинуть поле ему удалось только при помощи физиотерапевтов. Впрочем, этим никак нельзя объяснить промахи хозяев из отличных позиций или осечку Феррана Торреса, который не смог подстроиться под мяч и испортил мягкую подачу Ямаля. Зато в концовке тайма форвард едва не исполнил шедевр, пытаясь с лета пяткой переправить мяч в сетку при подаче углового.
Но этого было мало. «Барселона» за 45 минут показала худший в сезоне результат по ударам (2) и впервые ни разу не попала в створ. В свою очередь «Атлетик» мог забить проще и надежнее, однако Наварро отдал безобразную передачу находившемуся напротив пустого угла партнеру. А во втором тайме то баскам не хватало точности, то «Барселону» спасал Жоан Гарсия. Ханси Флику удалось получить контроль над мячом и игрой благодаря тройной замене. Пошло давление, и оно принесло результат. Педри вышел — Педри решил. Его передача завершилась неотразимым ударом Ямаля в дальнюю «девятку». Этот гол стал победным и юбилейным для каталонской «десятки» — 50-м за клуб и сборную (44+6).
Естественно, Ламин установил очередной рекорд. В 18 лет и 237 дней стал самым молодым, кто в лигах топ-5 достиг данной отметки в XXI веке. Для сравнения: Месси выбил полтинник в 20 лет и 315 дней, а Криштиану Роналду — в 21 год и 297 дней. Что до таблицы, то сине-гранатовые по-прежнему опережают «Реал» на четыре очка.
Италия: «Комо» хочет в Лигу чемпионов
«Комо» рисковал оступиться на Сардинии. По ходу второго тайма «Кальяри» удалась атака, по ходу которой сразу несколько игроков хозяев на мгновение опережали своих оппонентов, а неудачный удар Оберта превратился в голевую передачу на пробившего в падении головой Себастьяна Эспозито. А вот в концовке команду Сеска Фабрегаса в не менее сложной ситуации спасла реакция Бютеза.
Голкипер — творец победы наряду с героем матча да Куньей. В первом тайме в атаке, которая началась с удачного отбора, капитан устроил перепасовку в штрафной с открывшим счет Батуриной. А при счете 1:1 да Кунье удался потрясающий дальний удар. По итогам тура «Комо» точно не пропустит на пятое место «Ювентус». Остальное зависит от замыкающей топ-4 и играющей в воскресенье «Ромы». Сейчас при равном количестве очков она выше в таблице по дополнительным показателям.
Идеальным для «Ювентуса» результатом стала домашняя ничья «Аталанты» с «Удинезе» (2:2). Оставалось взять свое и не оставить без подарка отмечавшего в субботу 67-й день рождения Лучано Спаллетти. В первом тайме взломать оборону «Пизы» туринцам не удалось, но после перерыва все встало на свои места. Начало данному процессу положило забегание Кенана Йылдыза и его мягкая подача на дальнюю штангу в направлении Камбьязо.
Творцом второго гола стал Маккенни, который буквально выгрыз мяч около чужой штрафной. Локателли попал в штангу, но подбор остался за Кефреном Тюрамом. Бьянконери поймали кураж и не успокаивались, пока не довели дело до разгрома. Крупным счет сделал запустивший мяч в дальний угол Йылдыз, а Бога после прекрасного паса Локателли издевательски разобрался с вратарем и защитниками. Отрыв «Старой синьоры» от «Аталанты» увеличился до четырех очков. До «Комо» и «Ромы» — всего один балл.
Германия: день сумасшедших сюжетов
Четыре претендента на путевки в ЛЧ играли в одно время, и матчи с их участием можно было разделить на два блока. Первый — команды, которые перед туром находились в топ-4.
Занимающий третье место «Хоффенхайм», потеряв пять очков в двух предыдущих играх, поправил дела в гостях у главного аутсайдера Бундеслиги. Гарантом успеха стало вдохновение оформившего дубль Прасса. Особенно впечатлил первый гол австрийского латераля, когда он попал в «девятку» после паса Асслани пяткой. Правда, при 3:0 «деревенские» расслабились, и им повезло, что за двадцать минут до конца второй гол «Хайденхайма» отменили из-за офсайда. Зато это стало для гостей хорошей встряской: Лемперле оперативно остудил пыл соперника.
Подарком для «Хоффенхайма» стала ничья «Штутгарта», который остался четвертым, но теперь отстает на два очка. Результат матча в Майнце логичен, и говорить о невезении скорее могут хозяева. Прежде чем Ли Чжэ Сон открыл счет после углового, он обязан был забивать с игры. А при 1:0 гостей спасла остановившая удар Небеля штанга.
Швабы дважды забили за две минуты: Ундав сначала ассистировал Демировичу, после чего благодаря отличному пасу Тиагу Томаша с центра поля убежал один на один. Однако «Майнц» заслуженно отыгрался, когда отскочивший от перекладины мяч дослал в сетку да Коста. Настоящий триллер, но все же не такой крутой, как во Фрайбурге.
«Байер» и «Фрайбург» в первом тайме для начала обменялись отчасти курьезными голами. Прежде всего этого касается Грифо, который после прострела Гюнтера попал себе в опорную ногу, из-за чего мяч по крутой дуге перелетел обескураженного вратаря. А леверкузенцы отыгрались, когда плохо обработавший передачу Террье в падении все-таки сделал пас на Кофане, и тот с линии штрафной выстрелил в нижний угол.
Перестрелка продолжилась еще одной успешной фланговой атакой «Фрайбурга», на что перед уходом на перерыв фирменным штрафным ответил Гримальдо. Это уже пятый такой гол испанца в сезоне, и он лучший по данному показателю в лигах топ-5, оторвавшись от Собослаи. А в начале второго тайма Кофане вернул долг Террье, и «Байер» впервые вышел вперед. Только ставка хозяев на фланги снова сработала в концовке: Шерхант вырезал подачу в площадь ворот на подстроившегося под мяч Гинтера.
Таким образом, главным выгодоприобретателем наряду с «Хоффенхаймом» оказался «Лейпциг». Благодаря волевой победе «быки» увеличили до трех очков отрыв от «Байера» и сравнялись с «Штутгартом». Но каким же драматичным получился матч для команды Оле Вернера!
Для начала хозяев спас Вандервордт, отразивший пенальти в исполнении Кевина Шлоттербека. Потом они все же пропустили, когда Ридер выкатил мяч набегавшему из глубины Фелльхауэру. А заслуженный ответный гол Яна Диоманде мог потерять свою ценность, если бы на последних минутах Родригу Рибейру не попал в штангу. Но удача взяла сторону «Лейпцига» и в этом эпизоде, и в добавленное арбитром время. Голкипер «Аугсбурга» дотянулся до подачи Раума, однако мяч срикошетил в ворота от главного неудачника субботы Шлоттербека.
После серии невероятных сюжетов победа «Боруссии» в Кельне получилась будничной. Хозяева бодро начали, но их пыл остудила ошибка при создании искусственного офсайда. Байер вернул мяч в штрафную, ассистировав Гирасси. В концовке первого тайма «козлов» оставил в меньшинстве получивший красную карточку Симпсон-Пьюизи, и дортмундцы на исходе часа игры удвоили свое преимущество. На этот раз Байер забил сам, разыграв «стеночку» с Брандтом, а успех «Кельна» в концовке уже ничего изменить не мог.
Франция: месть «Марселя»
«Марсель» приехал в Тулузу всего через три дня после того, как гостившие на «Велодроме» фиолетовые выбили провансальцев из Кубка Франции. У гостей снова лучшими были те, кто выделялся в среду. Игор Пайшао убежал от защитников после заброса по флангу и выдал пас под удар Гринвуду. Как оказалось — победный. Причем англичанин стал лишь вторым с 1949 года футболистом, который забивает не менее 15 мячей в двух первых сезонах за «Марсель» (21 и 15). Успех Мейсона позволил взять реванш. Полноценным его, конечно, не назовешь, ведь шансы на трофей потеряны. Однако команда Хабиба Бея продолжает сражаться за третье место и прямую путевку в ЛЧ. Как минимум до воскресенья она обошла «Лион» и ждет ответа главного конкурента.
Статистика дня
11 голов с начала года забил во всех турнирах нападающий «Атлетико» Серлот. В лигах топ-5 норвежец уступает только отличившемуся 15 раз Кейну.
19 мячей вышедших на замену футболистов — рекорд «Арсенала» в эпоху АПЛ (с сезона-1992/93).
36 побед в играх со стамбульскими командами одержал «Галатасарай» с момента назначения на пост главного тренера Окана Бурука (сезон-2022/23). «Львы» улучшили статистику гостевым выигрышем у «Бешикташа» (1:0).
100 очков набрал «Комо» в Серии А под началом Сеска Фабрегаса. Это второй результат в истории клуба, и, скорее всего в этом сезоне падет рекорд тренировавшего команду в середине прошлого века Марио Варглейна (114 при пересчете на трехочковую систему).