Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.98
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.04
П2
2.78
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.94
П2
6.31
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.79
П2
5.76
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.72
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.52
X
3.69
П2
1.78
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.90
П2
2.81
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.64
П2
4.20
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.51
П2
6.50
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.63
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.15
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.27
П2
3.15
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.20
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
2.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.20
П2
2.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.02
П2
5.20
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Кызылжар» сделал камбэк и в меньшинстве обыграл «Каспий» в КПЛ

Петропавловский футбольный клуб «Кызылжар» одержал победу в матче против актауского «Каспия» в рамках первого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Встреча прошла на Центральном стадионе в Петропавловске и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом — 2:1.

Первый гол был забит на 11-й минуте матча, отличился португальский защитник «Каспия» Андре Амарал. Актаусцы удерживали преимущество до 83-й минуты. Сначала ивуарийский нападающий петропавловской команды Этьен Бегре сравнял счет. Затем фарерский Йоннес Берталид вывел «Кызылжар» вперед.

При этом, под занавес встречи петропавловцы остались вдесятером. Прямую красную карточку получил нападающий Тимур Мулдинов.

Победа позволила «Кызылжару» набрать три очка и присоединиться к первым лидерам в турнирной таблице КПЛ.