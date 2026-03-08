«Кызылжар» сделал камбэк и в меньшинстве обыграл «Каспий» в КПЛ

Встреча прошла на Центральном стадионе в Петропавловске и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом — 2:1.
Первый гол был забит на 11-й минуте матча, отличился португальский защитник «Каспия» Андре Амарал. Актаусцы удерживали преимущество до 83-й минуты. Сначала ивуарийский нападающий петропавловской команды Этьен Бегре сравнял счет. Затем фарерский Йоннес Берталид вывел «Кызылжар» вперед.
При этом, под занавес встречи петропавловцы остались вдесятером. Прямую красную карточку получил нападающий Тимур Мулдинов.
Победа позволила «Кызылжару» набрать три очка и присоединиться к первым лидерам в турнирной таблице КПЛ.