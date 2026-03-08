«Кызылжар» сделал камбэк и в меньшинстве обыграл «Каспий» в КПЛ

Первый гол был забит на 11-й минуте матча, отличился португальский защитник «Каспия» Андре Амарал. Актаусцы удерживали преимущество до 83-й минуты. Сначала ивуарийский нападающий петропавловской команды Этьен Бегре сравнял счет. Затем фарерский Йоннес Берталид вывел «Кызылжар» вперед.