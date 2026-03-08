«Кайсар» и «Женис» поделили очки в первом матче сезона чемпионата Казахстана по футболу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
7.10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.00
П2
2.60
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
2
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.25
П2
66.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.68
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.55
X
3.68
П2
1.76
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.35
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.61
П2
4.20
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.56
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.70
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.23
П2
2.01
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.87
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.15
П2
2.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Кайсар» и «Женис» поделили очки в первом матче сезона чемпионата Казахстана по футболу

Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» сыграл вничью с астанинским «Женисом» в домашнем матче первого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Женис"

Матч прошел на новом стадионе «Кайсар арена» в Кызылорде и завершился результативной ничьей со счетом 1:1.

Единственный гол хозяев поля на 45-й минуте первого тайма забил казахстанский защитник Адилет Кенесбек, которому ассистировал сербский полузащитник Никола Цуцкич.

Столичный клуб смог отыграться только на 85-й минуте матча. Автором гола в составе «Жениса» стал полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.

С одним баллом обе команды делят с 4-й по 11-ю позицию наряду с «Иртышом», «Ордабасы», «Окжетпесом», «Елимаем», «Атырау» и «Улытау» в турнирной таблице КПЛ.