«Кайсар» и «Женис» поделили очки в первом матче сезона чемпионата Казахстана по футболу

Матч прошел на новом стадионе «Кайсар арена» в Кызылорде и завершился результативной ничьей со счетом 1:1.
Единственный гол хозяев поля на 45-й минуте первого тайма забил казахстанский защитник Адилет Кенесбек, которому ассистировал сербский полузащитник Никола Цуцкич.
Столичный клуб смог отыграться только на 85-й минуте матча. Автором гола в составе «Жениса» стал полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.
С одним баллом обе команды делят с 4-й по 11-ю позицию наряду с «Иртышом», «Ордабасы», «Окжетпесом», «Елимаем», «Атырау» и «Улытау» в турнирной таблице КПЛ.