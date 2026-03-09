Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.50
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2

Хави обвинил Лапорту в нежелании вернуть Месси: «Переход уже фактически был согласован. Но президент все остановил»

Бывший тренер «Барселоны» Хави рассказал, что президент каталонцев Жоан Лапорта помешал возвращению в клуб Лионеля Месси.

Источник: AP 2024

«Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались с ним, и он сказал мне, что у него есть желание вернуться. Я видел его в команде.

Потом президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил.

Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки — потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно. Я позвонил его отцу и сказал: “Так не может быть, Хорхе”. А он ответил: “Поговори с президентом”.

И я снова объяснял: “Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, все фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической — мы будем играть на “Монжуике” и устроим настоящий “последний танец”, как у Майкла Джордана, все было готово”, — приводит слова Хави Diario Sport.