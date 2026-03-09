Хави обвинил Лапорту в нежелании вернуть Месси: «Переход уже фактически был согласован. Но президент все остановил»

«Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались с ним, и он сказал мне, что у него есть желание вернуться. Я видел его в команде.



Потом президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил.



Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки — потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно. Я позвонил его отцу и сказал: “Так не может быть, Хорхе”. А он ответил: “Поговори с президентом”.



И я снова объяснял: “Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, все фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической — мы будем играть на “Монжуике” и устроим настоящий “последний танец”, как у Майкла Джордана, все было готово”, — приводит слова Хави Diario Sport.