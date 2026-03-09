Лапорта ответил на обвинения Хави в срыве возвращения Месси в «Барселону»

— Мы не смогли продлить контракт с Месси по финансовым причинам. Потом в 2023 году Хави сказал мне, что Месси хочет вернуться, это была середина марта. Я отправил контракт Хорхе Месси, который в мае пришел ко мне домой и сказал, что на Лео будет оказываться слишком большое давление, и что они предпочтут перейти в «Интер Майами», — сказал Лапорта во время дебатов с другим кандидатом в президенты «Барселоны» Виктором Фонтом.