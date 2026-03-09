Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.70
П2
15.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.75
П2
70.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.01
П2
4.79
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.28
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.48
П2
4.60

Лапорта ответил на обвинения Хави в срыве возвращения Месси в «Барселону»

Жоан Лапорта, претендующий на переизбрание на пост президента «Барселоны», прокомментировал слова бывшего главного тренера команды Хави о срыве возвращения в клуб Лионеля Месси.

Источник: Reuters

По словам Хави, переход Месси был практически согласован в 2023 году, но глава «Барсы» помешал возвращению легенды сине-гранатовых.

— Мы не смогли продлить контракт с Месси по финансовым причинам. Потом в 2023 году Хави сказал мне, что Месси хочет вернуться, это была середина марта. Я отправил контракт Хорхе Месси, который в мае пришел ко мне домой и сказал, что на Лео будет оказываться слишком большое давление, и что они предпочтут перейти в «Интер Майами», — сказал Лапорта во время дебатов с другим кандидатом в президенты «Барселоны» Виктором Фонтом.