Абрамович решил направить часть денег от продажи «Челси» раненым участникам СВО

Вырученные от продажи «Челси» 2,35 млрд, а также 150 млн процентов, были заморожены на банковском счете компании Романа Абрамовича Fordstam Ltd с 2022 года. Всего суды заморозили более 5,3 млрд бизнесмена. The Times в начале ноября писала, что, если решение об использовании денег все же будет принято, на помощь Украине пойдет менее половины суммы.