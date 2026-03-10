MLS пожизненно отстранила двух футболистов за ставки

Джонсу 29 лет, в MLS он выступал за «Филадельфию», «Нэшвилл», «Хьюстон Динамо», «Шарлотт», «Коламбус», на данный момент игрок находится в статусе свободного агента. Вместе с «Коламбусом» он дошел до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. 28-летний Йебоа выступает за китайский «Циндао», в MLS он играл за «Коламбус» и «Лос-Анджелес». В 2023 году вместе с «Коламбусом» он стал чемпионом MLS.