Кварацхелия: «Когда “ПСЖ” связался со мной, моя жена была самым счастливым человеком на свете»

Вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от Парижа, рассказав, что его жена была очень рада, когда узнала, что они смогут переехать в столицу Франции.

Источник: Sport24

Хвича перешел в «ПСЖ» в январе 2025 года из «Наполи».

«Для меня Париж — это поистине нечто особенное. Здесь есть все и, прежде всего, это город любви. Когда со мной связался “ПСЖ”, моя жена была самым счастливым человеком на свете.

Раньше она постоянно говорила: “Представь, если однажды ты будешь играть за “ПСЖ”, было бы потрясающе жить там [в Париже]”. Но туда было очень сложно попасть, когда там играли такие великие игроки, как Месси, Неймар и Мбаппе.

В Париже мне нравится все. Чем больше я об этом думаю, тем больше ценю, насколько уважительные здесь люди», — сказал Кварацхелия в интервью Le Parisien.

В нынешнем сезоне Хвича отметился 9 голами и 6 результативными передачами в 34 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.