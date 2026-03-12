Кварацхелия: «Когда “ПСЖ” связался со мной, моя жена была самым счастливым человеком на свете»

«Для меня Париж — это поистине нечто особенное. Здесь есть все и, прежде всего, это город любви. Когда со мной связался “ПСЖ”, моя жена была самым счастливым человеком на свете.



Раньше она постоянно говорила: “Представь, если однажды ты будешь играть за “ПСЖ”, было бы потрясающе жить там [в Париже]”. Но туда было очень сложно попасть, когда там играли такие великие игроки, как Месси, Неймар и Мбаппе.



В Париже мне нравится все. Чем больше я об этом думаю, тем больше ценю, насколько уважительные здесь люди», — сказал Кварацхелия в интервью Le Parisien.