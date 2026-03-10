Абрамович готов судиться с властями Великобритании из-за денег от продажи «Челси»

В мае 2022 года Абрамович продал «Челси» за 3,1 миллиарда долларов, но эти деньги по-прежнему остаются заморожены в Великобритании.
В 2025 году власти Великобритании предупреждали Абрамовича, что деньги должны перейти к фондам гуманитарной помощи для граждан Украины.
Как утверждает The Athletic, юристы Абрамовича назвали подобные требования «незаконными угрозами». По их словам, бизнесмен готов пожертвовать средства на благотворительность, но намерен оставить за собой право выбора адресата.
«Г-н Абрамович с момента продажи “Челси” регулярно изъявлял готовность разрешить сложные юридические вопросы, препятствующие передачи вырученных средств на благотворительность. Правительство Великобритании неоднократно предпочитало игнорировать эти вопросы, вместо этого делая публичные и политические заявления, которые никак не способствуют разрешению ситуации.
Судя по всему, правительство Великобритании рассматривает это предлагаемое пожертвование как форму карательной меры против г-на Абрамовича. Важно подчеркнуть, что средства — хотя в настоящее время они и заморожены — остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит г-ну Абрамовичу. Предложение о пожертвовании этих средств было инициировано г-ном Абрамовичем до введения санкций, и он по-прежнему полностью привержен идее использования средств в благотворительных целях. Но любое пожертвование будет совершено исключительно в добровольном порядке", — говорится в письме юридической команды Абрамовича.