Абрамович готов судиться с властями Великобритании из-за денег от продажи «Челси»

Судя по всему, правительство Великобритании рассматривает это предлагаемое пожертвование как форму карательной меры против г-на Абрамовича. Важно подчеркнуть, что средства — хотя в настоящее время они и заморожены — остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит г-ну Абрамовичу. Предложение о пожертвовании этих средств было инициировано г-ном Абрамовичем до введения санкций, и он по-прежнему полностью привержен идее использования средств в благотворительных целях. Но любое пожертвование будет совершено исключительно в добровольном порядке", — говорится в письме юридической команды Абрамовича.