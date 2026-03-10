«Барселоне» разрешили увеличить максимальную вместимость стадиона

Футбольный клуб «Барселона» объявил о получении от городского совета лицензии 1С, которая позволяет увеличить максимальную вместимость стадиона «Камп Ноу» до 62 652 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На данный момент основное внимание уделяется обустройству VIP-зон и помещений для ожидания, расположенных между ярусами стадиона. Также открывается новая секция для болельщиков на Южной трибуне, получившая название «Gol 1957» — в честь года открытия исторической арены. Это пространство призвано усилить поддержку команды во время матчей.
Таким образом, после введения всех запланированных зон допустимое количество зрителей на «Камп Ноу» увеличится на более чем 17 тысяч человек по сравнению с предыдущим этапом (45 тыс.).
«Барселона» рассчитывает, что обновленный «Камп Ноу» с увеличенной вместимостью и улучшенной инфраструктурой позволит клубу создать лучшие условия для болельщиков.
Точные сроки полного завершения работ и ввода стадиона в эксплуатацию на полную мощность пока не называются.