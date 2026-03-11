«Родри достает нас со своим дроном». Обладателя «Золотого мяча» обвинили в шпионаже

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри угодил в скандал, который совсем не связан с футболом. Соседи обладателя «Золотого мяча» — 2024 по жилому комплексу в Салфорде — городе в Большом Манчестере — обвинили его в нарушении личных границ, сообщают британские СМИ. Все из-за необычного нового хобби испанца: он периодически запускает дрон прямо с балкона своего пентхауса и подлетает довольно близко к окнам других квартир.
«Смотришь телевизор — а тут дрон в метре от окна»
Разозленные соседи игрока по элитному небоскребу обратились в полицию. Правоохранители подтвердили Daily Mail, что получили жалобу и проводят проверку.
Еще до заявки в органы владельцы квартир, как сообщается, активно обсуждали поведение Родри в общедомовом чате в мессенджере. Там же появились и фотографии испанца с пультом управления дроном на своей террасе.
Один из жильцов поделился: «Последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, — это дрон в метре от твоего окна. Мою жену это очень беспокоит: прелесть жизни на высоких этажах в том, что никто в окна не заглядывает. Но теперь Родри достает нас со своим дроном».
Вскоре пожаловался и еще один сосед, проживающий на 34-м этаже. Он утверждает, что тоже заметил за окном зеленый мигающий огонек беспилотника, который затем вернулся на балкон к футболисту.
Второй удар по репутации за месяц
Для 29-летнего испанца, который обычно ведет непубличный образ жизни, это уже второй неприятный инцидент за последнее время. Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Родри на 80 тысяч фунтов (около 8,4 млн рублей) за критику судей после матча 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).
После той игры футболист заявил, что арбитр Роберт Джонс не должен был засчитывать первый гол форварда «шпор» Доминика Соланке. «Это несправедливо. Там был явный фол. “Манчестер Сити” слишком часто выигрывает, и люди не хотят, чтобы мы побеждали. Но судья должен быть нейтральным», — сказал Родри журналистам.
В FA подчеркнули, что полузащитник «действовал ненадлежащим образом, сделав комментарии, которые ставят под сомнение честность судейства». В дополнение к штрафу игроку вынесли предупреждение о недопустимости подобного поведения в будущем. Родри признал свою вину.
В нынешнем сезоне обладатель «Золотого мяча» принял участие в 24 матчах за «горожан» во всех турнирах и отметился двумя голами. Большую часть первой половины сезона он восстанавливался после травмы подколенного сухожилия.
На данный момент его «Сити» продолжает участие в плей-офф Лиги чемпионов и борется с «Арсеналом» за лидерство в Англии. Постоянные разбирательства с соседями и полицией вряд ли помогут игроку сохранить концентрацию в решающей стадии сезона.
Егор Сергеев