«Родри достает нас со своим дроном». Обладателя «Золотого мяча» обвинили в шпионаже

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри угодил в скандал, который совсем не связан с футболом. Соседи обладателя «Золотого мяча» — 2024 по жилому комплексу в Салфорде — городе в Большом Манчестере — обвинили его в нарушении личных границ, сообщают британские СМИ. Все из-за необычного нового хобби испанца: он периодически запускает дрон прямо с балкона своего пентхауса и подлетает довольно близко к окнам других квартир.