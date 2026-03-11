Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Зарплаты вышли из-под контроля, долг был космическим. Мы искали решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в Ла Лиге»

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

Источник: ANDREU DALMAU/EPA/TASS

Ранее бывший главный тренер «блауграны» Хави заявил, что аргентинец был готов вернуться в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил».

«Мы уже говорили о том, что мы должны сделать с Месси. Мы должны установить его статую рядом со статуей Кройффа и устроить грандиозное чествование, когда весь “Камп Ноу” сможет вместить все 105 000 зрителей. Я думаю, что это справедливо для лучшего игрока в истории.

Мы не стали продлевать контракт Месси в 2021 году, потому что зарплатная ведомость вышла из-под контроля, а при огромном долге она увеличилась бы еще больше. Это было просто невозможно.

Намерение состояло в том, чтобы продлить контракт. Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге», — сказал Лапорта в эфире программы Qué t’hi jugues на SER Catalunya.