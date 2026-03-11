Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Зарплаты вышли из-под контроля, долг был космическим. Мы искали решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в Ла Лиге»

«Мы уже говорили о том, что мы должны сделать с Месси. Мы должны установить его статую рядом со статуей Кройффа и устроить грандиозное чествование, когда весь “Камп Ноу” сможет вместить все 105 000 зрителей. Я думаю, что это справедливо для лучшего игрока в истории.



Мы не стали продлевать контракт Месси в 2021 году, потому что зарплатная ведомость вышла из-под контроля, а при огромном долге она увеличилась бы еще больше. Это было просто невозможно.



Намерение состояло в том, чтобы продлить контракт. Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге», — сказал Лапорта в эфире программы Qué t’hi jugues на SER Catalunya.