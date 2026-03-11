Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

Гвардиола: После ухода из «Манчестер Сити» я остановлюсь, это решено

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объявил, что гарантированно возьмет паузу в тренерской карьере после ухода из манкунианского клуба.

Источник: Getty Images

«Я знаю, что после этого этапа с “Сити” я остановлюсь, это точно, это решено, более чем решено. Я не знаю, как долго это продлится: год, два года, три, пять, десять, пятнадцать — не знаю. Но я остановлюсь после этого этапа с “Сити”, потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле, на…

По-каталонски это называется badar. Я хочу сделать именно это: просто остановиться и смотреть, как проплывают коровы, когда мимо проносится поезд. Мой дедушка, бывало, говорил: «Ты смотришь на меня, как коровы смотрят на проходящий поезд». Вот именно, нужно остановиться и просто смотреть, как все проходит мимо", — цитирует Гвардиолу The Mirror.

55-летний Гвардиола тренирует с 2007 года. Он работал в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».