Гвардиола: После ухода из «Манчестер Сити» я остановлюсь, это решено

«Я знаю, что после этого этапа с “Сити” я остановлюсь, это точно, это решено, более чем решено. Я не знаю, как долго это продлится: год, два года, три, пять, десять, пятнадцать — не знаю. Но я остановлюсь после этого этапа с “Сити”, потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле, на…
По-каталонски это называется badar. Я хочу сделать именно это: просто остановиться и смотреть, как проплывают коровы, когда мимо проносится поезд. Мой дедушка, бывало, говорил: «Ты смотришь на меня, как коровы смотрят на проходящий поезд». Вот именно, нужно остановиться и просто смотреть, как все проходит мимо", — цитирует Гвардиолу The Mirror.
55-летний Гвардиола тренирует с 2007 года. Он работал в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».