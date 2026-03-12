Куртуа: «Вы считаете “Реал” детским садом, но это не так. Никто в клубе не подставлял Алонсо»

«Ни один игрок “Реала” не подставлял под удар Хаби Алонсо. Думаю, мы хорошо работали. Кто-то говорил, что мы ненавидим тактику, ненавидим видеоанализ. Послушайте, меня тренировал Антонио Конте, который тратил на это час каждый день, но я не возражал, потому что мы профессионалы,
Думаю, первые месяцы с Хаби прошли очень хорошо, а потом наступил спад. Такое случается в футболе", — приводит слова Куртуа Managing Madrid.
Также бельгиец считает, что в прессе сложилось неверное мнение об атмосфере в «Реале».
«Я читал всякое и говорил себе: “Боже мой”. Вы думаете, что этот клуб — детский сад, а мы делаем все, что захотим, но это не так. Мы уважаем всех тренеров и персонал.
Считаю, что многие критические замечания несправедливы. Какие-то вещи соответствуют действительности, у меня с этим нет никаких проблем, поэтому я и говорю, что мы тоже виноваты в том, что произошло", — добавил Куртуа.
Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. В январе 2026-го 44-летний испанец покинул клуб. Новым главным тренером мадридцев стал Альваро Арбелоа, который ранее тренировал вторую команду «Реала».