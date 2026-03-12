Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.64
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
4.26

Куртуа: «Вы считаете “Реал” детским садом, но это не так. Никто в клубе не подставлял Алонсо»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказал свое мнение об увольнении бывшего главного тренера мадридцев Хаби Алонсо.

Источник: Reuters

«Ни один игрок “Реала” не подставлял под удар Хаби Алонсо. Думаю, мы хорошо работали. Кто-то говорил, что мы ненавидим тактику, ненавидим видеоанализ. Послушайте, меня тренировал Антонио Конте, который тратил на это час каждый день, но я не возражал, потому что мы профессионалы,

Думаю, первые месяцы с Хаби прошли очень хорошо, а потом наступил спад. Такое случается в футболе", — приводит слова Куртуа Managing Madrid.

Также бельгиец считает, что в прессе сложилось неверное мнение об атмосфере в «Реале».

«Я читал всякое и говорил себе: “Боже мой”. Вы думаете, что этот клуб — детский сад, а мы делаем все, что захотим, но это не так. Мы уважаем всех тренеров и персонал.

Считаю, что многие критические замечания несправедливы. Какие-то вещи соответствуют действительности, у меня с этим нет никаких проблем, поэтому я и говорю, что мы тоже виноваты в том, что произошло", — добавил Куртуа.

Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. В январе 2026-го 44-летний испанец покинул клуб. Новым главным тренером мадридцев стал Альваро Арбелоа, который ранее тренировал вторую команду «Реала».