Чемпион мира вошел в совет директоров «Атлетико»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского «Атлетико», сообщается на сайте столичного клуба.
«Я очень счастлив вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать делать “Атлетико” сильнее с каждым сезоном. Клуб последние несколько лет активно растет, и я надеюсь внести вклад в то, чтобы мы продолжали добиваться успехов», — заявил Вилья.
Вилье 44 года. Он выступал в составе «Атлетико» с 2013 по 2014 год и стал чемпионом Испании в составе команды. Также на протяжении карьеры он играл за испанские клубы «Спортинг» (Хихон), «Валенсия», «Барселона», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и японский «Виссел Кобе».
Также в его активе 98 матчей и 59 голов в составе сборной Испании, он является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Вместе с «красной фурией» Вилья становился чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы в 2012 году.