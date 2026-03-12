Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.76
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.67
П2
6.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.50
П2
3.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.64
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.52
П2
4.20

Чемпион мира вошел в совет директоров «Атлетико»

Чемпион мира по футболу Давид Вилья вошел в совет директоров «Атлетико».

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского «Атлетико», сообщается на сайте столичного клуба.

«Я очень счастлив вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать делать “Атлетико” сильнее с каждым сезоном. Клуб последние несколько лет активно растет, и я надеюсь внести вклад в то, чтобы мы продолжали добиваться успехов», — заявил Вилья.

Вилье 44 года. Он выступал в составе «Атлетико» с 2013 по 2014 год и стал чемпионом Испании в составе команды. Также на протяжении карьеры он играл за испанские клубы «Спортинг» (Хихон), «Валенсия», «Барселона», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и японский «Виссел Кобе».

Также в его активе 98 матчей и 59 голов в составе сборной Испании, он является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Вместе с «красной фурией» Вилья становился чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы в 2012 году.