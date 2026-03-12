Чемпион мира вошел в совет директоров «Атлетико»

«Я очень счастлив вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать делать “Атлетико” сильнее с каждым сезоном. Клуб последние несколько лет активно растет, и я надеюсь внести вклад в то, чтобы мы продолжали добиваться успехов», — заявил Вилья.