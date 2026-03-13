Ричмонд
Агент Холанда Пимента: «Эрлинг очень уважает “Барселону”, но переговоров не было»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента заявила, что у норвежца не было переговоров о переходе в «Барселону».

Источник: Reuters

«Мы очень уважаем “Барселону”, а также вдохновляемся ею. Но у нас не было диалога [о переходе] — ни с Эрлином, ни с руководством “Барселоны”, — цитирует Пименту инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее член совета спортивного комитета «Барселоны» Жоан Солер заявил, что каталонский клуб располагает финансовыми возможностями для приобретения Холанда.

Контракт 25-летнего норвежца с «Сити» действует до лета 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро. В сезоне-2025/26 Холанд забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 40 матчах.