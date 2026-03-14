Матч Кубка Швеции по футболу приостановили из-за беспорядков

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч Кубка Швеции по футболу между «Мьелльбю» и «Мальмё» приостановлен после бросания пиротехники на поле болельщиками гостей.
После того, как счет в матче стал 4:0 в пользу «Мьелльбю», фанаты «Мальмё» забросали газон файерами. Судья приостановил игру и увел команды с поля.
«Мьелльбю» является действующим чемпионом Швеции. Клуб базируется в населенном пункте Халлевик. По данным на 2023 год, в нем проживают около 1,5 тыс. человек. Домашний стадион «Мьелльбю» вмещает 6 750 зрителей.