Миранчук в огне — забил во втором матче МЛС подряд. «Атланта Юнайтед» наконец победила

14 мар 22:15 Атланта — Филадельфия 3:1.
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук продолжает забивать. В матче 4-го тура МЛС против «Филадельфии Юнион» (3:1) он вышел в стартовом составе и отличился во втором тайме.
Добил оппонента
Миранчук отправил мяч в сетку с близкого расстояния на 68-й минуте — получил классную передачу от Мигеля Альмирона и уверенно переиграл вратаря.
Гол россиянина стал третьим в игре. Помимо Алексея, у хозяев забили ивуарийский форвард Эмманюэль Латте Лат и аргентинский защитник Томас Хакоб. Гости ответили точным ударом Агустина Анелло и не реализовали пенальти.
После этой победы «Атланта» поднялась на 10-е место в Восточной конференции, набрав первые три очка в сезоне. «Филадельфия» с четырьмя поражениями остается на 14-й строчке с нулем очков.
На равных с Месси
В воскресенье, 8 марта, Миранчук также отметился результативными действиями. Во встрече с «Реал Солт-Лейк» (2:3) Алексей оформил дубль, впервые с июля 2020 года забив два мяча в одной игре. Тот матч стал для Миранчука первым в стартовом составе в нынешнем сезоне — до этого главный тренер Тата Мартино берег его после травмы.
К сожалению для «Атланты», тогда достижение россиянина не позволило команде избежать третьего поражения подряд. Зато теперь, после игры с «Филадельфией», Миранчук не только помог прервать неудачную серию, но и ворвался в топ бомбардиров МЛС с тремя голами. Кстати, идет на равных с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси — и справился даже быстрее прославленного аргентинца (215 минут против 270). Правда, у Лео еще есть матч в запасе.