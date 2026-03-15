У «Арсенала» «плюс 9», Гюлер забил со своей половины, новая осечка «Интера», сумасшествие «Байера» и «Баварии»

Англия: 16-летний герой «Арсенала» и фиаско «Челси»
«Арсенал» местами совсем не напоминал фаворита и в первые 20 минут мог пропустить минимум дважды. В первом случае на помощь Райе пришел Калафьори, который остановил удар в упор приемом вроде «удара скорпиона». Во втором выстрел Макнила с дальней дистанции заставил звенеть штангу. Этот же полузащитник «Эвертона» вскоре после перерыва атаковал уже с нескольких метров, и настоящее чудо совершил Райя.
Несмотря на обилие атак «канониров» (13 ударов в первом тайме), у Пикфорда, который проводил 350-й матч в АПЛ в воротах «ирисок», таких критических ситуаций не наблюдалось. Например, до удара Эзе кипер вряд ли дотянулся бы, однако полузащитник хозяев чуть не докрутил мяч в дальний угол. Хорошую возможность испортил плохим исполнением Доуман. Однако именно юный полузащитник вырезал подачу, до которой не добрался Пикфорд, и мяч от Инкапье прилетел в ноги Дьекерешу.
Команда Микеля Артеты, чьи джокеры в этом чемпионате забили уже 11 мячей, выстрадала победу, но кому это интересно, когда в гонке за титулом главное — результат?! Да и закончилось все красиво — голом Доумана в пустые ворота после того, как на стандарт вперед отправился пытавшийся исправить свою ошибку Пикфорд. Макс в 16 лет и 73 дня стал автором самого юного гола в истории АПЛ. В нынешнем чемпионате ранее забил ровесник Доумана — Нгуома из «Ливерпуля». Прошлый раз два столь молодых футболиста отличались в чемпионате-2002/03, когда начиналась карьера Уэйна Руни и Джеймса Милнера.
«Челси» выиграл у «сорок» одиннадцать из предыдущих двенадцати домашних матчей, и начал субботнюю встречу с явным намерением продлить удачную серию. Однако синие никак не могли забить, хотя возможностей для этого хватало. Только Палмер не попал в створ, а «Ньюкасл» поймал свой шанс в контратаке, когда Уиллок вывел Гордона на пустые ворота.
Энтони мог и удвоить счет после перерыва, однако хозяева спас вернувшийся в ворота Санчес. Голкипер оставил команду Лиама Росеньора в игре, но спастись ей не удалось. В последний раз «Стэмфорд Бридж» разочарованно выдохнул, когда получивший накануне новый контракт капитан синих Джеймс со штрафного попал в штангу. «Челси» дал шанс конкурентам: «МЮ» и «Астон Вилла» в очном споре решат, кто уйдет в отрыв, а «Ливерпуль» может подняться на пятое место.
Задумывал ли так Бернарду Силва, либо это небольшая срезка при попытке навесить на Холанна — совсем неважно. Португалец с острого угла изящно перебросил обескураженного голкипера, и этот гол стал украшением игрового дня. В свою очередь «Вест Хэм» ответил просто и надежно. Как и положено «молотобойцам». Мавропанос вбил гвоздь после того, как Доннарумма не дотянулся до подачи Боуэна с углового.
Первый удар в створ и сразу гол — это в стиле команд Нуну Эшпириту Санту. А перекрыть все подходы к воротам португалец тоже умеет. Разве что Холанн мог взломать лондонскую стену, из-под защитника покатив мяч в угол, однако Хермансен дотянулся до него кончиками пальцев. Отставание «горожан» от «Арсенала» увеличилось до девяти очков. И хотя у «Сити» есть игра в запасе, принципиального значения данный факт не имеет.
Испания: пушка Молины и неудержимый Вальверде
Обыграв недавно «Реал», «Хетафе» создал колоссальные проблемы и «Атлетико». Показательный момент — шесть сейвов Муссо, который подменял травмированного Облака и стал первым вратарем, который в XXI веке сыграл на ноль четыре первых матча в Ла лиге. Однако команда Хосе Бордаласа никак не могла просчитать, что на не забивавшего с позапрошлого года Молину снизойдет вдохновение. Аргентинский защитник сумасшедшим по силе и точности ударом отправил мяч в дальнюю «девятку».
В свою очередь куда более очевидные моменты гости до ума довести не могли. То «матрасников» выручал Муссо, то игроки «Хетафе» промахивались, как выскочивший к воротам Арамбарри. И конечно, помешало удаление Абкара в начале второго тайма. Арбитр после просмотра эпизода блестяще в нем разобрался, ограничившись предупреждением Серлота, который швырнул соперника на газон. Зато Абкар за хамскую провокацию получил по полной программе.
Выбросив приличный запас энергии в ЛЧ, «Реал» довольно долго раскачивал оборону сражающегося за выживание «Эльче». Но у кого сил с запасом, так это у Вальверде, который задышал полной грудью, вернувшись в полузащиту. Победный гол «Сельте», хет-трик против «Ман Сити», а в субботу последовало продолжение. Голкипер гостей с трудом отразил выстрел Феде со штрафного, и тут же получил неотразимый удар с подбора в исполнении Рюдигера. А на предпоследней минуте первого тайма Вальверде все сделал сам. Перед штрафной убрал на замахе защитника и на исполнение послал мяч под перекладину.
При 2:0 у Альваро Арбелоа было полное право уже на 58-й минуте снять с игры Винисиуса Жуниора, Вальверде и Тшуамени. А потом и Рюдигера. Этому квартету стоило сэкономить силы перед поездкой в Манчестер. Зато «Бернабеу» получил возможность понаблюдать за получившей шанс молодежью и редко играющим Карвахалем. В итоге поклонники сливочных насладились подачей 18-летнего Яньеса на голову автора третьего гола Хейсена. Да, еще один представитель второй команды Моран поразил собственные ворота, но позитива на порядок больше. Плюс запоминается последнее, а это — гол Гюлера со своей половины поля! До ворот было 68 метров!
Италия: волевой «Наполи» и «Юве» в топ-4
После поражения в миланском дерби «Интер» снова потерял очки, хотя все было в руках нерадзурри. Первый тайм они выиграли благодаря Пио Эспозито, который с острого угла пробил из-под Скальвини, и Карнесекки не успел «сложиться». Форвард выжал из своего момента максимум, чего нельзя сказать о его партнерах. Чего стоит только шанс Тюрама, которого вывел один на один Мхитарян.
Ключевым же событием стал ответный гол «Аталанты». Если быть точнее, речь не о добивании Крстовича после спасения Зоммера, а о том, что этому предшествовало. Миланцы считали, что Сулемана сфолил на Дюмфрисе. У арбитра было иное мнение, а споры заняли две минуты, в течение которых два горчичника схватил удаленный со скамейки Кристиан Киву. Если бы он сдержался хотя бы в одном моменте, не факт, что румын не набросился бы на судей, когда те не назначили пенальти за попадание соперника по ноге Фраттези. У «Милана» есть шанс сократить отставание от лидера.
Сложно пришлось и «Наполи», однако, пропустив уже на 3-й минуте, чемпионы устроили камбэк во втором тайме. В самом его начале после блестящего проникающего паса Гилмора во фланг сравнявшему счет Хейлунну выдал идеальную передачу Политано. И он же стал автором победного гола, подстроившись под мяч при подаче углового. Даже удивительно, что для Маттео этот успех стал первым в нынешнем чемпионате Италии. Но в этом тоже сила команды Антонио Конте, которая лидирует в лигах топ-5 по числу авторов забитых мячей. Их уже 19! Впрочем, главные цифры — в таблице, где занимающий третье место «Наполи» на восемь очков опережает играющих в воскресенье между собой «Комо» и «Рому».
В Удине все шло по сценарию Лучано Спаллетти, а первый тайм был выигран «Ювентусом» после отличной атаки. Локателли со своей половины поля забросил мяч во фланг, а Кенан Йылдыз, оторвавшись от защитника, вывел Бога на пустой угол. Идиллия нарушилась сразу после перерыва, когда получившего травму Кефрена Тюрама пришлось менять на Копмайнерса. Однако ни эта потеря, ни отмена гола Франсишку Консейсау не сказались на результате: «Старая Синьора» поднялась на четвертое место и ждет воскресных матчей конкурентов.
Германия: страсти в Леверкузене и сенсация в Зинсхайме
Вслед за Нойером «Бавария» потеряла его основного сменщика Урбига. Так что в Леверкузене в ворота пришлось отправиться 37-летнему Ульрайху, который не то, что не играл в этом сезоне — на летних сборах ограничился одним таймом. А в официальном матче ветеран в прошлый раз появлялся на поле в сентябре 2024 года! В субботу Ульрайх продержался сухим чуть больше пяти минут, пропустив от атаковавшего с острого угла Алейша Гарсии, которому еще и помог рикошет. А началась атака с того, что Луис Диас дрогнул под жестким давлением 18-летнего Кулбрета.
Ответный же мяч Та после стандарта не засчитали. Экс-игрок «Байера» не праздновал гол в ворота бывшей команды, да и повода для этого не было: ВАР обнаружил контакт с рукой защитника. А проблемы «Баварии» усугубило удаление Джексона уже на 41-й минуте. Форвард, которого иногда переклинивает в единоборствах, в центре поля чудом не сломал ногу Гарсии. И, как оказалось, это был только разогрев перед сумасшедшим вторым таймом. А ведь все могло пойти гораздо спокойнее, если бы Тилльман, убежав один на один после прекрасного паса Шика, попал в угол и удвоил счет. Однако он промахнулся, и началось!
Для начала Бласвих, выбивая мяч, попал в Кейна, и забравший подбор Диас вывел Харри на пустой угол. ВАР снова вмешался и помог определить попадание в локоть английскому снайперу. Гол не засчитали, и все же «Бавария» сравняла счет. Дикий обрез Андриха в центре поля привел к контратаке, а Олисе покатил мяч на попавшего в угол Диаса. Потом колумбиец выскочил один на один, только вместо пенальти получил вторую желтую карточку за симуляцию. Чемпион заканчивал матч вдевятером и пропустил на третьей добавленной минуте. Однако Леверкузен рано ликовал — успех Хофманна не признали легитимным из-за офсайда. Настоящее безумие, украсившее тур в Бундеслиге.
«Боруссия» доминировала в игре с «Аугсбургом», но была далека от идеала в завершении атак. В первом тайме гостей дважды спасала перекладина. Даже нейтральному зрителю было обидно, когда выстрелом в каркас ворот завершилась прекрасная атака с двумя передачами пяткой. Адейеми в итоге забил буднично — после паса Свенссона под забегание Байера и прострела с удачным для Дортмунда рикошетом. Форварды «шмелей» и дальше транжирили моменты, а шансы гостей на спасение свел на нет 18-летний Реджани. Это первый гол защитника юношеской сборной Италии на профессиональном уровне.
Сенсация дня случилась в Зинсхайме, где занимающий третье место «Хоффенхайм» вынужден был вытаскивать игру с находящимся в зоне вылета «Вольфсбургом». Спасать «волков» от катастрофы назначили опытного Дитера Хекинга, и это дало мгновенный эффект. Гости повели в счете, когда после корнера мяч в дальний угол подрезал Кулиеракис. А «деревенских» хватило только на ответный гол Премеля с подачи Туре. Сможет ли кто-то сравняться с «Хоффенхаймом» по набранным очкам, станет ясно в воскресенье — по итогам очного спора «Штутгарта» и «Лейпцига».
Франция: подарок для Парижа
Перенос матча «ПСЖ» означал, что «Ланс» может закончить тур единоличным лидером. Однако первый тайм кроваво-золотые проиграли, не имея серьезных шансов чем-то ответить. Только в начале второй половины после отбора в центральной зоне равновесие дальним ударом восстановил Эдуар. Правда, данный успех гостей не стал переломным. Они пропустили сами. Так что, «ПСЖ», даже не выходя на поле, укрепил свои позиции. Что до «Лорьяна», то эта команда подтвердила репутацию грозы фаворитов. Она набрала больше всех очков в играх с оппонентами из топ-5 (13).
Статистика дня
3 матча с учетом всех турниров «Интер» не может выиграть впервые с апреля 2025 года (=2−1).
9 туров составляет результативная серия нападающего «Галатасарая» Осимхена в турецкой Суперлиге (9+4). Это лучший результат игрока «львов» с 2015 года.
15 матчей на ноль в лигах топ-5 в этом сезоне первым провел голкипер «Арсенала» Райя.
17 результативных передач сделал в текущем чемпионате Германии вингер «Баварии» Олисе. Француз установил рекорд Бундеслиги на дистанции 26 туров.
19 матчей, в которых забивал Адейеми, не проигрывает дортмундская «Боруссия» (+17=2).
45 матчей потребовалось НЕК, чтобы после сорока поражений и четырех ничьих впервые выиграть в гостях у ПСВ (3:2).
70 очков набрал в чемпионате Англии «Арсенал». На три больше, чем «Тоттенхэм» суммарно за два последних сезона.