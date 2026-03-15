У «Арсенала» «плюс 9», Гюлер забил со своей половины, новая осечка «Интера», сумасшествие «Байера» и «Баварии»

Ключевым же событием стал ответный гол «Аталанты». Если быть точнее, речь не о добивании Крстовича после спасения Зоммера, а о том, что этому предшествовало. Миланцы считали, что Сулемана сфолил на Дюмфрисе. У арбитра было иное мнение, а споры заняли две минуты, в течение которых два горчичника схватил удаленный со скамейки Кристиан Киву. Если бы он сдержался хотя бы в одном моменте, не факт, что румын не набросился бы на судей, когда те не назначили пенальти за попадание соперника по ноге Фраттези. У «Милана» есть шанс сократить отставание от лидера.