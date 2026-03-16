Единственный гол решил исход матча «Улытау» против «Кызылжара» в КПЛ

Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Жезказгане и завершился минимальной победой со счетом 1:0.
Единственный гол в составе победителей забил российский защитник «Улытау» Георгий Бугулов, который отличился на 13-й минуте первого тайма.
Победа позволила жезказганцам набрать четыре очка и подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Следующий матч «Улытау» проведет на выезде 21-го марта против кокшетауского «Окжетпеса».
«Кызылжар» с тремя баллами на данный момент располагается на шестой строчке чемпионата. Петропавловцы следующий матч проведут 20-го марта на домашнем поле против павлодарского «Иртыша».