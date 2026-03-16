«Елимай» и «Алтай» поделили очки в матче чемпионата Казахстана по футболу

Семейский футбольный клуб «Елимай» на своем поле сыграл вничью с усть-каменогорским «Алтаем» в рамках второго тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на «Астана арене», где номинальными хозяевами матча выступили семейчане. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

Первый гол был забит на десятой минуте матча, отличился полузащитник сборной Казахстана и «Елимая» Рамазан Оразов.

Футболисты из Усть-каменогорска смогли отыграться только в компенсированное время. Казахстанский нападающий Сейф Попов сравнял единицы на табло.

Ничья позволила командам заработать по одному баллу. «Елимай» после двух туров имеет в своем активе два очка и занимает шестое место. «Алтай» с одним баллом располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги.

