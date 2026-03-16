«Челси» оштрафовали за нарушения, допущенные во времена Абрамовича

В марте 2024 года СМИ сообщали о том, что «Челси» грозят санкции вплоть до исключения из АПЛ за нарушения в финансовой отчетности, совершенные во времена Абрамовича. В сентябре стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила лондонскому клубу обвинения в 74 нарушениях. Они касаются нарушения положений по работе с посредниками, а также правил об инвестициях в игроков в период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в течение пяти лет с сезона-2010/11.