«Хамелеон» Лэмпарда и болид «Ф-1» для Де Брейне. Колонка Казанского — о «Ковентри Сити»

Жарким днем в месте с целебно-восстановительным названием Спа на расплавленном солнцем асфальте гоночной трассы «Формулы-1» в белой майке с зеленым бейджиком VIP и темных зеркальных очках стоял рыжий гений. Он улыбался.
Чемпион Англии Кевин Де Брейне приехал к своему приятелю чемпиону «Ф-1» Максу Ферстаппену. Поболеть и своими глазами увидеть технические джунгли гаражей самых быстрых машин на планете.
Де Брейне млел от удовольствия, болтая с боссом команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Рядом появился микрофон.
— Ой, я так рад. Надеюсь, что у «быков» будет хорошая гонка. Я привез свою майку Максу, а он мне подарил свою, — светился Де Брейне.
— Быть может, вы дадите порулить Кевину одну из своих машин? — обращаясь к Хорнеру, спросил репортер.
Увешенный рациями, как елка новогодними игрушками, Кристиан Хорнер отреагировал молниеносно:
— Только если он сыграет за «Ковентри Сити»!
— «Ковентри Сити»? — нараспев, как бы не веря тому, что услышал, повторил журналист. — Ой, извините, что вас перебил, наслаждайтесь гонкой.
Де Брейне засмеялся. В улыбке Хорнера было превосходство. Он с детства за «Ковентри». Его дед когда-то даже сотрудничал с клубом. Болеть за «Сити» — семейное.
Хорнер как босс лучшей команды «Большого цирка» должен не просто смотреть в будущее, а знать его. Похоже так и было.
Спустя три года после диалога в Спа представить себе, что Де Брейне наденет майку «Ковентри Сити», не выглядит бредом.
Тренд на возвращение «звезд в возрасте» на остров актуален.
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после гастролей по всему глобусу вернулся в Англию и играет за «Брентфорд». Капитан «Арсенала» Гранит Джака приехал из Германии и теперь «черный кот» «Сандерленда». Кстати, они попали и в цвета своих главных клубов. Красное им к лицу.
Сейчас «Ковентри Сити» летит самым ярким болидом Чемпионшипа к клетчатому флагу финиша турнира. С первого места. С отрывом. Цвета «Ковентри» точь-в-точь окраска «Ман Сити» — небесно-голубые.
Почему бы Кевину не порадовать Хорнера? Правда, Кристиан в «Ред Булл» свою карьеру закончил, и если даст порулить, то только в другой команде. «Альпин» или «Астон Мартин». Но это уже детали.
Куда важнее другая деталь — Де Брейне, как, впрочем, и все мы, хорошо знаком с тренером «Ковентри». Скромный клуб ведет в элиту сам Фрэнк Лэмпард.
В этом сезоне у него два «Оскара» Чемпионшипа — награды лучшему тренеру дивизиона за ноябрь и декабрь. «Ковентри» — самая результативная команда турнира. Более того — самая забивная во всех четырех профессиональных лигах (78 голов в 38 турах).
Вратарь Карл Рашуорт и оборона сделали 13 сухих игр. Рекордная серия в истории клуба — 613 минут без пропущенных мячей. В тактическом ракурсе «Ковентри» — настоящий «хамелеон». «Сити» играет с комфортом в атакующей схеме 4−2−3−1 дома и с осторожными тремя центральными защитниками в больших матчах на выезде. В атаке феерит нападающий сборной США с именем и фамилией двух легенд прошлого — Хаджи Райт. 16 забитых мячей при xG 16.10 — показатели высокой стабильности. Что создает, то и забивает. Забивает все, что создает.
Персональные метрики каждого игрока похорошели с приходом Лэмпарда. В «Ковентри» не верили, что такое возможно. «Трудовая» Фрэнка была слишком пестрой, поэтому и не вызывала оторопь: «К нам едет сам Лэмпард!» — так не говорили.
«Зачем?» — этот вопрос был суров и справедлив.
Да, с «Дерби», его первым клубом, он вышел в плей-офф Чемпионшипа. Там проиграл. Да, с первым заходом в «Челси» получилось попасть в Лигу чемпионов. Да, оставил «Эвертон» в АПЛ. Но куда важнее, что было дальше. Худший процент побед в истории «Эвертона» и зона вылета — это увольнение. Восемь поражений в 11 матчах, всего девять забитых мячей в «Челси» — не то что «гудбай», это уже похоже на «волчий билет».
В это время в «Сити» работал Марк Робинс — абсолютная легенда. Он довел клуб из четвертой английской лиги до «Уэмбли».
На главном стадионе Британии «Ковентри» сыграл плей-офф Чемпионшипа и полуфинал Кубка Англии. С «Манчестер Юнайтед». Это был один из самых великолепных спектаклей последнего времени. «МЮ» вел 3:0 к 70-й минуте. В добавленное время Хаджи Райт сделал 3:3. А в дополнительное «Ковентри» был на крыльце истории. Забил на 120-й. Но коварный ВАР рассмотрел миллиметровый офсайд. Дальше пенальти. «Юнайтед» в финале.
После такого тренер автоматически получает статус «безупречного». В «Ковентри» Марка Робинса уволили, поменяли на «сомнительного» Фрэнка.
В адекватности владельца клуба Дага Кинга не сомневались. Ее просто никто не видел. Болельщики повязывали на одежду голубые ленты в знак поддержки Робинса. У стадиона устроили мемориал с цветами, шарфами и плакатами «Верим только в тебя, Марк!». Писали петицию с требованием обезглавить безголовое управление. Фанаты распевали имя Робинса каждый матч и перестали оставлять деньги в клубном магазине. Это был кошмар.
Арена «Ковентри» не принадлежала клубу много лет. После вылета из АПЛ у «Сити» не было денег на обновление ветхого стадиона. Инвесторы нашлись, но был нюанс. Они сделали не просто стадион, а большой комплекс. Зал для выставок, казино, торговый центр и гостиница. В 2013-м здесь… теннисная сборная России с Турсуновым, Донским и Куницыным играла в Кубке Дэвиса с командой Великобритании (мы вели 2−0, но удивительным образом уступили 2−3).
На этом поле выступали регбисты легендарного клуба «Лондон Уоспс». В какой-то момент они стали хозяевами арены, и уже футболисты арендовали у них газон. Периодически договариваясь с другими стадионами о домашних матчах.
А когда «CBS Арену» купил скандальный владелец «Ньюкасла» Майк Эшли, все поняли, что раньше были хорошие времена. Эшли направил клубу бумагу… о выселении. «У вас пара недель. Вы слабое звено. Прощайте».
Владелец «Ковентри» вступил в торг. Долгий и дорогой.
Летом прошлого года Эшли вышел из бизнеса. Купив арену за 17 миллионов, он продал ее за 50. Майк нырнул в бассейн с деньгами, а Кинг — в обожание болельщиков. Он вернул им дом. 20 лет спустя.
После сделки «Ковентри» ахнул. Седовласый владелец клуба, похожий на уверенного в каждом жесте хирурга, со спокойным видом, который могут дать большие деньги, уселся на трибуну. На дорогую розовую сорочку он прицепил черный микрофон, открыл свой ноутбук и… стал отвечать на вопросы болельщиков.
— Я хочу, чтобы вы приходили на стадион сильно раньше и тратили свои деньги здесь. Это поможет клубу. А клуб будет радовать вас. А чтобы было совсем хорошо, мы снизим цены… на пиво!
О комфортной финансовой жизни в Премьер-лиге «Ковентри» задумался заранее. Сразу после победы в финале Лиги чемпионов из «ПСЖ» в клуб Чемпионшипа переехала Никола Иббетсон — в Париже она отвечала за глобальное партнерство, а в «Ковентри» занимается всей коммерцией и маркетингом.
Скромному клубу большие изменения необходимы. Чтобы быть на уровне и не утонуть. Схема «Сандерленда» — потратить больше 100 миллионов и полностью изменить состав — Лэмпарду и Кингу не подходит. Они уверены, что крепкая основа клуба вполне способна к конкуренции. Куда важнее оставить в команде звезд нынешних, чем искать новых.
Хотя если Кевин Де Брейне решит сменить светло-голубую футболку «Наполи» на «Ковентри», то Лэмпард и Кинг найдут возможность обрадовать небольшой город и большую лигу.
Да и самого Кевина. Далеко не каждому в мире разрешают пилотировать болид «Формулы-1».