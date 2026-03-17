«Реалу» не нужен правый фланг атаки? За 25 лет там почти не блистали звезды

Параллельно Бэйла поджимал Марко Асенсио, но ни он, ни тем более Лукас Васкес статус игроков старта на долгой дистанции не потянули. От Родриго многого ждали и ждут до сих пор. Но годы идут — а бразилец сверкает только отрезками, иногда замолкая на очень продолжительное время. Не так давно ходили слухи о продаже из-за кошмарной результативности. Теперь вот — серьезная травма, и не факт, что Родриго вернется сильнее, чем был до этого. Есть еще Мастантуоно, но он пока слишком сырой.