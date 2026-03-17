«Реалу» не нужен правый фланг атаки? За 25 лет там почти не блистали звезды

Попытка номер один: провал после Фигу
Федерико Вальверде спасает «Реал» в момент, когда весь сезон мог пойти под откос. В конце февраля — начале марта мадридцы потерпели два подряд поражения в Ла лиге, а в ЛЧ еле прошли «Бенфику» в стыках. Сломались Мбаппе и Беллингем, еще чуть-чуть — и «Барса» улетит в отрыв, да еще в ⅛ попался набравший ход «Манчестер Сити».
Но именно гениальная вспышка Вальверде позволила разгромить английский гранд в первом матче, а спустя несколько дней уругваец забил победный гол «Эльче». А ведь в начале сезона ходили слухи, что Феде недоволен ролью правого защитника, куда его отрядил Хаби Алонсо из-за травм Трента и Карвахаля. Сейчас оба правых защитника вернулись в строй, но порвал кресты Родриго, и Альваро Арбелоа поставил Вальверде на правый фланг полузащиты. Результат превзошел все ожидания.
Удивительно — впервые за долгие годы ключевым стал правый фланг атаки «Реала». Десятилетиями эта позиция была для игроков поддержки — тех, кто четко выполнял свою роль и подносил снаряды главным звездам. Так было в середине нулевых с Робиньо, затем наступила длительная эпоха Роналду, которого неудачно попытались заменить Азаром. Следом — расцвет Винисиуса. А что справа? Там россыпь звезд исторически у «Реала» чуть скромнее.
Иногда правые вингеры или полузащитники «Реала» становились важными элементами системы, иногда даже героями отдельных матчей. Но крайне редко — центром проекта. Исключение в XXI веке было только одно. В первый свой приход на пост президента Флорентино Перес бросил все силы на переманивание из «Барселоны» Луиша Фигу. Сделка вышла максимально скандальной, но «Реал» на годы получил элитного правого полузащитника, обладателя «Золотого мяча».
Фигу идеально вписывался в тактический контекст той эпохи — он играл в то время, когда крайние полузащитники были ключевыми фигурами атакующей системы. Схемы вроде 4−4−2 или 4−2−3−1 требовали исполнителей, которые могли держать ширину, растягивать оборону и постоянно создавать давление на флангах. Фигу прекрасно подходил под эту роль. Он обладал великолепной техникой, тонким чувством момента и умением читать игру. Плюс был мастером последних касаний — мог как вспороть оборону любой формой паса, так и самостоятельно завершить.
Однако именно после ухода Фигу ситуация начала постепенно меняться. В 2003-м Перес вновь решил сделать правый фланг центром притяжения внимания. Но получилось не так, как задумывалось изначально. Дэвид Бекхэм, конечно, сгенерировал огромный медиабум вокруг своей персоны, но в Мадриде англичанин сверкал лишь периодически и скоро уехал за океан.
Во второй половине 2000-х «Реал» попробовал вернуть правому флангу прежнюю яркость и подписал Арьена Роббена, летучего голландца с волшебной левой. В некоторых матчах он выглядел абсолютно неудержимым, но травмы и отсутствие статуса суперзвезды направили его карьеру по мюнхенскому руслу, где Арьен и заслужил величие.
Попытка номер два: не вступивший в права наследник
С приходом Криштиану Роналду, а позже Жозе Моуринью, акценты окончательно сместились. Команда должна была работать на португальца, под него подтачивалась и роль Бензема, и список задач правому вингеру. Футбол Жозе предполагал четкую структурированность, особенно при переходе в оборону. И если Криштиану он с большой неохотой, но все-таки разгружал от оборонительных обязанностей, то правый нападающий должен был компенсировать это и быстро возвращаться назад. Идеально подошел Анхель Ди Мария — не просто гипертехничный, но умный и работоспособный футболист, способный давать объем. В результате правый фланг превратился в ключевой элемент тактического баланса команды.
Ди Мария был гением, но все же его слава меркла на фоне других звезд. Перес искусственно пытался перетянуть одеяло с левого края на правый, когда за 100 миллионов подписал Гарета Бэйла. И если поначалу казалось, что валлиец станет достойным наследником Криштиану, то позже стало очевидно: эту роль он не потянет. И не из-за отсутствия таланта, тут Бэйл вряд ли уступал Роналду, а из-за травм и отношения к делу. Закончилось все гольфом и сном на скамейке запасных. Хотя два гола в финалах Лиги чемпионов — уже в истории.
Параллельно Бэйла поджимал Марко Асенсио, но ни он, ни тем более Лукас Васкес статус игроков старта на долгой дистанции не потянули. От Родриго многого ждали и ждут до сих пор. Но годы идут — а бразилец сверкает только отрезками, иногда замолкая на очень продолжительное время. Не так давно ходили слухи о продаже из-за кошмарной результативности. Теперь вот — серьезная травма, и не факт, что Родриго вернется сильнее, чем был до этого. Есть еще Мастантуоно, но он пока слишком сырой.
И возникает вопрос — а нужен ли «Реалу» классический звездный правый вингер вроде Сака или Олисе? Сейчас найти на рынке доступного фланговика очень трудно, а у Переса другие приоритеты. И возможно, именно Вальверде на этой позиции замахнется на величие. Феде — уже зрелый мастер, который видел в футболе все. И да, он не будет оформлять хет-трики каждый месяц, но именно он готов дать «Реалу» то, чего так не хватало на этой позиции, — стабильность.
Марк Бессонов