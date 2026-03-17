Экс-футболист «Спартака» Промес на суде признал, что ударил кузена ножом

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес признал, что ударил ножом своего кузена в колено во время семейной вечеринки в 2020 году. Об этом на предварительном слушании по его апелляции в амстердамском суде объявили его адвокаты, сообщает Nu.nl.
По словам его адвокатов Герта-Яна и Кэрри Кнопса, это была самооборона и поэтому они считают, что Промес не заслуживает никакого наказания.
В июле 2020 года у Промеса произошла ссора с потерпевшим из-за ювелирных изделий. Мужчина, который, по словам Промеса, вовсе не является его кровным родственником, якобы украл украшения у тети футболиста, которую тот считает своей второй матерью, поскольку она частично его воспитывала. Кроме того, мужчина якобы пытался отобрать золотое ожерелье у молодого племянника Промеса.
Когда Промес попытался поговорить с потерпевшим об этом, тот, по его словам, спровоцировал его выйти на улицу. По словам бывшего игрока сборной Нидерландов, на улице царил хаос: пьяные члены семьи дрались между собой. «В этой суматохе и в пылу момента мой клиент нанес один удар перочинным ножом», — заявил Кнопс.
В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В настоящее время дело находится на стадии апелляции.
Летом 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ. С тех пор он находится под стражей.
34-летний Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014—2018 и 2021−2024 годах. В общей сложности он провел 235 матчей за «Спартак», в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.