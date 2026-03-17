Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.25
X
7.70
П2
1.23
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.00
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
10.00
Футбол. Кубок России
18.03
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.92
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Адвокат Промеса сообщил, что досудебное слушание прошло успешно

ГААГА, 17 мар — РИА Новости. Досудебное слушание по уголовным делам нидерландского футболиста, бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса во вторник прошло успешно, выдвинутые против него обвинения будут дорасследованы, сообщил РИА Новости новый адвокат спортсмена Герт-Ян Кнопс.

Источник: ФК "Дубай Юнайтед"

Апелляционный суд Амстердама провел во вторник новое досудебное заседание по делам Промеса.

«Слушание прошло успешно. Апелляционный суд разрешил дополнительно расследовать выдвинутые обвинения против него по обоим делам, как мы и просили», — рассказал агентству адвокат.

В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.

Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.