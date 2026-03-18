Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.92
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.24
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

Экс-тренер сборной России Адвокат стал советником в «Фейенорде»

Экс-главный тренер сборной России Адвокат занял пост советника в «Фейенорде».

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» нидерландец Дик Адвокат назначен на пост советника в футбольный клуб «Фейенорд», сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Последним местом работы специалиста была сборная Кюрасао. Нидерландец возглавлял карибскую команду с января 2024 года и покинул свой пост за три с половиной месяца до начала чемпионата мира 2026 года, куда национальная команда под руководством специалиста отобралась впервые в истории.

Отмечается, что Адвокат будет выполнять консультативную роль для персонала «Фейенорда» до конца сезона. При этом специалист не будет занимать официальную должность в тренерском штабе.

Адвокату 78 лет. По ходу тренерской карьеры он возглавлял ряд клубов, в том числе петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год. Специалист привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008-м. Также он работал со сборной России с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.