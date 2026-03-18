Экс-тренер сборной России Адвокат стал советником в «Фейенорде»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» нидерландец Дик Адвокат назначен на пост советника в футбольный клуб «Фейенорд», сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Последним местом работы специалиста была сборная Кюрасао. Нидерландец возглавлял карибскую команду с января 2024 года и покинул свой пост за три с половиной месяца до начала чемпионата мира 2026 года, куда национальная команда под руководством специалиста отобралась впервые в истории.
Отмечается, что Адвокат будет выполнять консультативную роль для персонала «Фейенорда» до конца сезона. При этом специалист не будет занимать официальную должность в тренерском штабе.
Адвокату 78 лет. По ходу тренерской карьеры он возглавлял ряд клубов, в том числе петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год. Специалист привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008-м. Также он работал со сборной России с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.