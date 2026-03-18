Странный эксперимент Слота в «Ливерпуле». Он потерял лучшего опорника прошлого сезона

Сезон Райана Гравенберха — это история о том, как Арне Слот попытался решить проблему, которой у «Ливерпуля» не было. Новая роль голландца — эксперимент, который не оправдал себя и должен был быть завершен еще несколько месяцев назад. Чем дольше он тянется, тем меньше шансов оставляет себе сам Слот.
В этом сезоне главный тренер «Ливерпуля» взял одно из главных достижений прошлого сезона — игрока, расцветшего в новой роли глубокого опорника, стабилизирующего всю команду, — и превратил его в свободно перемещающуюся «восьмерку», охотящуюся за голами и передачами.
Цена этого решения оказалась слишком высока.
Новая роль Гравенберха лишила «Ливерпуль» контроля в полузащите — пора вернуться к основам
В прошлом сезоне казалось, что Гравенберх наконец нашел свое место. Играя в глубине, он стал для «Ливерпуля» своего рода ориентиром: тем, кто держит глубокую позицию, формирует треугольник или даже одну линию с центральными защитниками и всегда предлагает надежный вариант для паса назад, если вариантов для обострения нет.
В этой роли он соединил свои природные качества — устойчивость к прессингу и умение продвигать мяч — с рутинной, но необходимой работой по перехвату передач и отбору мяча. Структура «Ливерпуля» обрела устойчивость, прессинг — опору, а розыгрыш — стабильный выход из-под давления. После пары лет поисков себя и перемещений между позициями Гравенберх стал новой «шестеркой» для нового «Ливерпуля» Слота.
Эта ясность имела решающее значение. Райана больше не просили быть везде и сразу — ему выделили конкретную зону, в которой он стал одним из самых надежных опорников лиги. Ключевой причиной того, что «Ливерпуль» взял золото в сезоне, который должен был быть переходным.
В 22 года он превратился в «якорь» полузащиты своей команды, попал в символическую сборную сезона по версии футболистов и получил награду «Молодой игрок года» от АПЛ. Но в этом сезоне все изменилось.
«Больше свободы в полузащите»: изменения глазами Гравенберха
Изменение роли Гравенберха — не выдумка аналитиков. Сам голландец открыто говорил об этом после сентябрьского дерби с «Эвертоном»: «Тренер дает мне уверенность. В этом сезоне у нас больше свободы в полузащите. В прошлом я играл чистого шестого номера, очень глубоко. Теперь могу идти вперед — вы сами это видели».
Райан воспринял это с энтузиазмом: «Это тоже моя сильная сторона. Я доволен и своей игрой, и голами тоже. В прошлом сезоне я, кажется, вообще ни разу не забил. Теперь хочу больше голов и передач».
Из этих цитат видно два момента. Во-первых, осознанное решение тренера, а не самодеятельность игрока. Во-вторых, Гравенберху действительно комфортно работать ближе к чужим воротам в более атакующей роли. Он имеет право на такое мнение, в этом нет проблемы. Проблема — в том, как эти изменения влияют на команду.
По мере сезона последствия этой «свободы» стали очевиднее. Цифры и впечатления совпадают: больше касаний, пасов и времени у ворот соперника, но меньше действий вблизи своей штрафной.
Теперь Гравенберх часто занимает зону на правом полуфланге, в которой раньше оказывался Трент Александр-Арнольд, смещаясь в центр. С его уходом Слот фактически поручил Гравенберху быть и «шестеркой», и «восьмеркой», и фланговым плеймейкером одновременно.
На бумаге это выглядит как эволюция. На деле — часто получается присутствие ради присутствия. Райан есть на поле, активно участвует в игре, но команда не использует численное преимущество достаточно эффективно, чтобы оправдать потери позади.
Когда Гравенберх идет в атаку, это не ограничивается подключениями в полуфланг — он зачастую врывается в штрафную под передачу. Иногда это срабатывает и приносит остроту, но если нет, «Ливерпуль» оказывается крайне уязвим в возникающей переходной фазе: расстояние между Гравенберхом и центральными защитниками огромное, другие хавбеки не всегда успевают подстраховать его зону, а самому Райану нужно пробегать все поле, чтобы оказаться там, где он по идее должен быть в момент контратаки соперника.
Решение проблемы, которой не было
Логика Слота понятна. Ушел Александр-Арнольд, чья креативность часто шла из центра, тренеру хотелось получать больше остроты из полузащиты, а у него в распоряжении есть 23-летний технарь, умеющий обыграть и пробить. Добавьте сюда собственное желание Гравенберха приносить пользу в атаке — и соблазн очевиден. Но эта корректировка решает одну проблему, оголяя другую, куда более серьезную.
«Ливерпулю» не было критически важно дополнительное насыщение зоны перед штрафной соперника. Нападающие и так опускаются глубже, вингеры идут в центр, «восьмерки» подключаются к атакам, в клубе появился Флориан Вирц, в конце концов. А вот чего действительно не хватало — причем очень долго, с момента регресса Фабиньо в 2022-м — так это надежного опорника. В прошлом сезоне новая роль Гравенберха решила эту проблему, в этом — Слот снова ее обнажил.
Вместо того чтобы превратить Гравенберха в лучшего в своей роли, его сделали «швейцарским ножом»: порой опорником, порой самым выдвинутым полузащитником, то на правом полуфланге, то в центре. Получился футболист, который всегда в игре, но везде понемногу.
Неудивительно, что, если сделать опорника всего лишь одним из трех таких же «гибридных» полузащитников, вся ось команды потеряет устойчивость.
Почему пора закончить эксперимент
Нынешний провальный сезон должен стать для всего клуба полезным уроком. Один из тезисов очевиден: потолок «Ливерпуля» выше, когда Гравенберх — опорник, играющий глубоко, а не очередной подключающийся к атакам полузащитник.
Есть как минимум три причины для возвращения к исходной модели.
Четкая роль. Когда круг задач Гравенберха четко очерчен — держать позицию, страховать, разряжать давление и иногда продвигать мяч, — его решения становятся чище. Он знает, когда остаться, когда пойти вперед, выигрывает больше единоборств. В прошлом сезоне он говорил, что ван Дейк много подсказывает ему — эта коммуникация тоже проще, когда он появляется глубже.
Баланс команды. С ним в качестве глубокого опорника другие полузащитники могут атаковать с меньшей оглядкой на свои ворота. Крайние защитники подключаются к атакам, потому что знают, кто прикрывает центр. За спиной прессингующих игроков остается подстраховка и ориентир.
Развитие самого футболиста. Становиться футболистом мирового уровня проще через специализацию, а не освоение трех ролей одновременно. Гравенберх уже пережил это в «Баварии» и первом сезоне в «Ливерпуле», возвращаться к этому нет смысла. Он уже доказал, что может быть одной из лучших «шестерок» лиги — гораздо более привлекательная отправная точка, чем просто «интересный разносторонний игрок».
Это не значит, что ему нужно запретить переходить центр поля. Компромисс прост: дозировать его свободу. Гравенберх может подключаться к атакам при стандартах, в длительных позиционных розыгрышах, в концовках, когда команда идет вперед большими силами. Но остальные футболисты должны знать, что делать в таких ситуациях, как страховать своего опорника, ушедшего в атаку. Сейчас, судя по всему, не знают.
Слова Гравенберха о «большей свободе» и том, как она ему нравится, нельзя игнорировать, но молодому игроку нужно помочь их правильно трактовать. Показать, что освоенная им роль — не ограничение, а фундамент, на котором можно стать лучшим опорником в мире.
«Ливерпулю» не нужно продолжать эксперименты, чтобы раскрыть Гравенберха. Его уже раскрыли как одного из лучших опорных полузащитников лиги. Развитие нужно продолжать на этом фундаменте, а не сносить все построенное и пытаться строить что-то новое с нуля.
Антон Чистяков