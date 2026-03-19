Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Кейн побил личный рекорд результативности за сезон

18 августа «Бавария» принимает на своем поле «Аталанту» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча началась в 23:00 по московскому времени, после 55 минут игры впереди хозяева — 2:0.

Источник: Getty Images

Счет в матче открыл нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовавший пенальти на 26-й минуте. На 55-й минуте англичанин оформил дубль.

Для Кейна голы стали 46-м и 47-м в 39 официальных матчах в этом сезоне, это лучший показатель среди всех игроков из топ-5 лиг Европы. Кроме того, 47 голов — это личный рекорд результативности Кейна за сезон на профессиональном уровне.

Бавария
4:1
Первый тайм: 1:0
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Раффаэле Палладино
Голы
Бавария
Гарри Кейн
25′
Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
54′
Леннарт Карл
(Луис Диас)
56′
Луис Диас
(Леннарт Карл)
70′
Аталанта
Лазар Самарджич
(Марио Пашалич)
85′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
42
Леннарт Карл
14
Луис Диас
3
Ким Мин Джэ
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
72′
43
Филип Павич
20
Том Бишоф
72′
7
Серж Гнабри
22
Рафаэл Геррейру
83′
21
Хироки Ито
9
Гарри Кейн
72′
11
Николас Джексон
45
Александр Павлович
55′
34
Дениз Офли
Аталанта
57
Марко Спортьелло
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
42
Джорджио Скальвини
83′
69
Хонест Аханор
9
Джанлука Скамакка
71′
18
Джакомо Распадори
13
Эдерсон
57′
10
Лазар Самарджич
17
Шарль Де Кетеларе
57′
15
Мартен де Рон
7
Камалдин Сулемана
71′
90
Никола Крстович
Статистика
Бавария
Аталанта
Удары (всего)
25
14
Удары в створ
8
8
Угловые
6
3
Фолы
8
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти