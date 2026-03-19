Кейн побил личный рекорд результативности за сезон

Для Кейна голы стали 46-м и 47-м в 39 официальных матчах в этом сезоне, это лучший показатель среди всех игроков из топ-5 лиг Европы. Кроме того, 47 голов — это личный рекорд результативности Кейна за сезон на профессиональном уровне.