Кейн побил личный рекорд результативности за сезон

Счет в матче открыл нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовавший пенальти на 26-й минуте. На 55-й минуте англичанин оформил дубль.
Для Кейна голы стали 46-м и 47-м в 39 официальных матчах в этом сезоне, это лучший показатель среди всех игроков из топ-5 лиг Европы. Кроме того, 47 голов — это личный рекорд результативности Кейна за сезон на профессиональном уровне.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Раффаэле Палладино
Голы
Бавария
Гарри Кейн
25′
Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
54′
Леннарт Карл
(Луис Диас)
56′
Луис Диас
(Леннарт Карл)
70′
Аталанта
Лазар Самарджич
(Марио Пашалич)
85′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
42
Леннарт Карл
14
Луис Диас
3
Ким Мин Джэ
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
72′
43
Филип Павич
20
Том Бишоф
72′
7
Серж Гнабри
22
Рафаэл Геррейру
83′
21
Хироки Ито
9
Гарри Кейн
72′
11
Николас Джексон
45
Александр Павлович
55′
34
Дениз Офли
Аталанта
57
Марко Спортьелло
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
42
Джорджио Скальвини
83′
69
Хонест Аханор
9
Джанлука Скамакка
71′
18
Джакомо Распадори
13
Эдерсон
57′
10
Лазар Самарджич
17
Шарль Де Кетеларе
57′
15
Мартен де Рон
7
Камалдин Сулемана
71′
90
Никола Крстович
Статистика
Бавария
Аталанта
Удары (всего)
25
14
Удары в створ
8
8
Угловые
6
3
Фолы
8
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
