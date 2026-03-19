Экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса оставили под арестом до следующего слушания

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», — сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
Зейлстра также подтвердила информацию местных СМИ о том, что суд планирует рассматривать дело спортсмена по существу 30 ноября и 2 декабря 2026 года. По ее словам, суд удовлетворил запрос адвокатов Промеса о дальнейшем рассмотрении сути выдвинутых против него обвинений, в связи с чем футболист будет вновь допрошен полицией.
В 2024 году Квинси Промес был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков. Футболист был экстрадирован в Нидерланды в июне прошлого года.