Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса оставили под арестом до следующего слушания

Апелляционный суд Амстердама принял решение оставить бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса под стражей до следующего слушания.

Источник: Sport24

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», — сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

Зейлстра также подтвердила информацию местных СМИ о том, что суд планирует рассматривать дело спортсмена по существу 30 ноября и 2 декабря 2026 года. По ее словам, суд удовлетворил запрос адвокатов Промеса о дальнейшем рассмотрении сути выдвинутых против него обвинений, в связи с чем футболист будет вновь допрошен полицией.

В 2024 году Квинси Промес был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков. Футболист был экстрадирован в Нидерланды в июне прошлого года.