Экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса оставили под арестом до следующего слушания

Зейлстра также подтвердила информацию местных СМИ о том, что суд планирует рассматривать дело спортсмена по существу 30 ноября и 2 декабря 2026 года. По ее словам, суд удовлетворил запрос адвокатов Промеса о дальнейшем рассмотрении сути выдвинутых против него обвинений, в связи с чем футболист будет вновь допрошен полицией.