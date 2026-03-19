Месси забил 900-й гол в карьере

Юбилейный гол форвард «Интер Майами» забил в матче против «Нэшвилла».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.

Форвард отметился забитым мячом в домашнем матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (1:1). Этот гол стал для 38-летнего аргентинца 81-м в составе «Интер Майами». Также на его счету 672 гола за испанскую «Барселону», 32 гола за французский «Пари Сен-Жермен» и 115 голов в составе сборной Аргентины. «Интер Майами» не сумел пробиться в четвертьфинал кубка, первая игра завершилась со счетом 0:0, «Нэшвилл» прошел дальше благодаря правилу гостевого гола.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года, в 2025 году аргентинец в составе команды стал чемпионом Главной лиги футбола (MLS). С 2003 по 2021 год он выступал за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — кубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем Финалиссимы (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).

Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем «Золотого мяча». После ухода из «Барселоны» он защищал цвета ПСЖ. Нападающий является самым титулованным футболистом в истории (48 трофеев).