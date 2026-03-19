Защита Промеса готовит новые аргументы для временного освобождения

ГААГА, 19 мар — РИА Новости. Защита бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса готовит новые аргументы для запроса к суду о его временном освобождении, сообщила РИА Новости представитель юридической фирмы Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста, Паулин Бомсма.
Футболист в настоящее время находится под стражей в ожидании судебного процесса по его делам по существу, который начнется в Апелляционном суде Амстердама 30 ноября.
«Поскольку мы начали защищать господина Промеса всего две недели назад, у нас пока не было возможности подать новое ходатайство о его временном освобождении», — сказала Бомсма в разговоре с агентством.
По ее словам, подобное ходатайство защиты уже четыре раза было отклонено ранее судом.
«В настоящее время мы готовим новые аргументы; однако времени, отведенного на подготовку, слишком мало», — добавила представитель юридической фирмы.