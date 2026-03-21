Поконьоли: «Закария и Головин добились прогресса и готовы тренироваться каждый день интенсивно и строго»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли перед матчем 27-го тура чемпионата Франции против «Лиона» отметил прогресс полузащитников Дениса Закария и Александра Головина.
«На мой взгляд, Закария показывает, что он продвинулся в определенных аспектах, особенно в своих лидерских качествах на поле. Он также добился прогресса в повседневной жизни, чтобы тренироваться каждый день интенсивно и строго, как и Александр Головин, кстати. Сейчас мы пытаемся поработать над некоторыми техническими и оборонительными аспектами, чтобы вывести его на новый уровень. У него впечатляющая игровая серия благодаря тому, что он хорошо тренируется. Он чувствует, что прогрессирует», — приводит официальный сайт клуба слова.
Матч «Лион» — «Монако» пройдет в воскресенье, 22 марта. Начало игры — 17:00 по московскому времени.