Клуб Слуцкого сыграл вничью в чемпионате Китая

На счету «Шанхай Шэньхуа» стало минус 5 очков. Ранее команда бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. Клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Китая. «Бэйцзин Гоань» (-1 очко) идет на 11-й строчке.