Клуб Слуцкого сыграл вничью в чемпионате Китая

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью со столичным «Бэйцзин Гоань» в третьем туре чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Пекине завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Чжан Юнин (23-я минута), в составе гостей отличился Чэнь Цзиньи (68).
На счету «Шанхай Шэньхуа» стало минус 5 очков. Ранее команда бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. Клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Китая. «Бэйцзин Гоань» (-1 очко) идет на 11-й строчке.