Гол Месси со штрафного помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Сити»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Гонсало Лухан (4-я минута), Лионель Месси (61), который отметился голом со штрафного, и Микаэл (74). У «Нью-Йорка» отличились Николас Фернандес Меркау (17) и Агустин Охеда (59).
«Интер Майами» выиграл третий матч из пяти сыгранных в регулярном чемпионате и продлил серию без поражений до четырех встреч. «Нью-Йорк» потерпел первое поражение в сезоне.