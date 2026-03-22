Гол Месси со штрафного помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Сити»

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Гонсало Лухан (4-я минута), Лионель Месси (61), который отметился голом со штрафного, и Микаэл (74). У «Нью-Йорка» отличились Николас Фернандес Меркау (17) и Агустин Охеда (59).