Восстанавливающийся после травмы Роналду показал фотографии из спортзала

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих социальных сетях показал фотографии из спортивного зала.
«С каждым днем становится лучше», — подписал фото Роналду.
Напомним, что Роналду в настоящее время восстанавливается после травмы, футболист получил повреждение в матче саудовской Про-Лиги с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.