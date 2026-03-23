«Хожу в маске и капюшоне»: Сафонов рассказал, как часто его узнают в Париже

Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал, что его стали чаще узнавать в Париже.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что после Межконтинентального кубка его стали чаще узнавать болельщики в Париже.

«ПСЖ» 17 декабря 2025 года в Катаре обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). После игры стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.

«Сто процентов чаще подходят. Наверное, узнают, все-таки по телеку стали чаще показывать, вот и узнают. Безусловно, стало тяжелее. Наверное, после Межконтинентального кубка можно сказать, что моя жизнь в Париже разделилась на до и после», — сказал Сафонов в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале сборной России.

На вопрос о том, случались ли истории, когда в супермаркете к Сафонову выстраивалась целая очередь болельщиков, россиянин ответил: «Я стараюсь такого, конечно, избегать, потому что все равно, если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться. Поэтому (надеваю) масочку, капюшончик».

Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 17 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше