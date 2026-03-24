Бартомеу заявил, что Месси не участвовал в ключевых решениях «Барселоны»: «У него не было привилегий»

«Все говорят о влиянии Лео, когда он был в “Барсе”. Но Месси не принимал решений о трансферах игроков или назначении тренеров; у него не было привилегий. За пределами спортивной сферы он никогда ничего не решал.



В августе 2020 года, когда Месси захотел уйти, я сказал ему “нет”, потому что он — наш самый важный актив и один из основных источников доходов. Я не мог его отпустить, к тому же у него был действующий контракт. Думаю, он это понял — и поэтому остался.



Он рассчитывал, что через несколько месяцев сменится руководство клуба, которое продлит с ним контракт. Его удивило то, что, когда настал момент продления, с ним расстались», — приводит слова Бартомеу AS.