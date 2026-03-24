Бартомеу рассказал, почему уход Неймара в «ПСЖ» стал началом проблем для «Барселоны»

«Зарплатная ведомость резко выросла из‑за ухода Неймара: “ПСЖ” переманил его, выплатив сумму отступных. С этого момента мы начали сталкиваться с трудностями — нужно было чтобы удержать других игроков, потому что государственные клубы и АПЛ обладают огромной финансовой мощью.



Нашим главным соперником была Премьер‑лига — из‑за ее экономической мощи. И в связи с этим мы провели ряд продлений контрактов, чтобы не допустить ухода некоторых игроков.



Более того, необходимо было повысить не только зарплаты, но и суммы отступных. Отступные за Месси мы подняли с 400 до 700 миллионов. Также увеличили суммы отступных за Альбу и Бускетса, чтобы у других клубов не возникало соблазна переманить наших талантливых игроков», — цитирует Бартомеу AS.