«Ланс» — о переносе матча с «ПСЖ»: «Лигой 1 жертвуют ради интересов отдельных клубов в еврокубках»

«Ланс» сделал официальное заявление о возможном переносе матча против «ПСЖ» в 29-м туре французской Лиги 1.
Игра должна пройти 11 апреля — между матчами «ПСЖ» с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов, которые состоятся 8 и 14 апреля. «ПСЖ» настаивает на переносе встречи с «Лансом» на другую дату.
«6 марта была утверждена дата проведения матча между “Лансом” и “Пари Сен-Жермен”, что официально закрепило регламент, которому все обязаны были следовать.
«Ланс» после первых же обращений сдержанно дал понять «ПСЖ», что не намерен менять эту дату. В интересах спортивной стабильности, клуб также принял решение воздержаться от каких-либо публичных комментариев по этому вопросу. Однако участившиеся в последнее время высказывания, заявления и разного рода предложения вынуждают нас сегодня нарушить это молчание.
Нам представляется, что в данной ситуации начинает укореняться тревожная тенденция: чемпионат Франции постепенно низводится до роли переменной величины, которой жертвуют в угоду интересам отдельных клубов в еврокубках. Это своеобразное понимание спортивного равноправия, аналогов которому трудно найти в других крупных европейских турнирах.
Перенос даты этого матча в настоящий момент обернулся бы для «Ланса» 15-дневным перерывом в соревнованиях с последующим графиком матчей каждые три дня — ритмом, который не соответствует ни календарю, утвержденному в начале чемпионата, ни возможностям клуба, который мог бы без последствий выдерживать подобные дополнительные нагрузки.
Таким образом, получается, что клуб с десятым бюджетом в лиге должен подстраиваться под требования сильнейших во имя интересов, которые, как очевидно, теперь ставятся выше внутринациональных соревнований, и без того ослабленных в последние сезоны (сокращение Лиги 1 до 18 клубов, отмена Кубка французской лиги).
За этим частным случаем кроется более важный вопрос: об уважении к самому турниру. Ведь нельзя не задаться вопросом, когда на собственной земле национальный чемпионат, как представляется, порой отодвигают на второй план ради других целей, какими бы оправданными они ни были.
«Ланс» по-прежнему привержен принципам справедливости, ясности правил и уважению ко всем участникам соревнований. Это простые принципы, необходимые для честного и уважаемого французского футбола", — говорится в заявлении.
После 26 матчей «ПСЖ» с 60 очками лидирует в Лиге 1. «Ланс» набрал 59 очков в 27 играх и идет вторым в турнирной таблице.
